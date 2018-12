Valls rebutja un pacte de Cs amb Vox a Andalusia

L'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha rebutjat de ple qualsevol pacte postelectoral amb Vox a Andalusia, després de la seva irrupció amb 12 escons a les eleccions de diumenge, i ha insistit en la seva aposta per un acord entre els partits constitucionalistes.





Valls ha demanat no especular sobre un pacte de la formació taronja, que recolza la seva plataforma cívica a Barcelona, amb Vox i ha considerat que, donat l'ideari liberal i progressista de la formació d'Albert Rivera, no hi ha un acord amb la ultradreta.





"Han pactat Ciutadans i Vox? No, no especulem sobre una cosa que avui no ha passat. Estic segur de les conviccions de Ciutadans, no hi pot haver cap pacte amb Vox", ha recalcat.





"No hi pot haver cap compromís amb l'extrema dreta", ha subratllat Valls a la Cadena Ser, tot i que ha recordat la seva condició de candidat independent i que no forma part de l'Executiva del partit taronja.





PACTES





L'expremier francès considera que el més "sensat" és que sumin les forces constitucionalistes, en aquest sentit aposta per un acord entre Ciutadans i PP recolzat pel PSOE.





En els comicis andalusos els populars van obtenir 26 escons, baixant set diputats, mentre que Ciutadans va obtenir 21, duplicant els seus resultats pel que fa al 2015.