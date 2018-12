Iglesias creu que hi haurà eleccions abans de l'estiu tot i que el Govern central presenti Pressupostos

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimecres que tot i que "cal intentar fins al final" que s'aprovin els Pressupostos no és" ingenu ", i segueix convençut que el president del Govern central, Pedro Sánchez, avançarà les eleccions generals abans d'aquest estiu.





"En la nostra organització hem fet l'anàlisi que estem davant moltes possibilitats que hi hagi eleccions. A La Moncloa sembla que han vist la possibilitat que les hagi al mes de maig", ha assegurat en una entrevista a TVE.









Iglesias sosté que tot i que Sánchez presenti els Pressupostos Generals de l'Estat davant el Congrés dels Diputats al gener, la possibilitat d'un avançament electoral és molt factible.





Iglesias ha tornat a aprofitar per fer una crida als independentistes catalans perquè donin suport als comptes.





"Han de fer una reflexió. A Catalunya hi ha un conflicte i defensarem que es dialogui i potser el Govern no hagi donat tots els passos suficients, però una cosa és això i una altra que els pensionistes no puguin veure com augmenten les seves pensions", ha afirmat.