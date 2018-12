Leticia Dolera lamenta que la polèmica amb Clotet pel seu embaràs s'usi per desacreditar el feminisme

La directora i actriu Letizia Dolera ha fet públic aquest dimecres un comunicat en el qual explica la seva decisió de no contractar l'actriu Aina Clotet per a un paper en la seva sèrie 'Déjate llevar' per estar embarassada. Dolera ha lamentat que s'hagi utilitzat la polèmica per "intentar desacreditar el moviment feminista" o per "qüestionar" el seu compromís de diversos anys amb el mateix.





Clotet va denunciar haver estat "acomiada" després d'anunciar l'equip de rodatge que estava embarassada i demanar que es busqués alguna via perquè no afectés la sèrie, encara per estrenar, com amagar el seu embaràs amb plànols o amb canvis de guió.





En un comunicat difós en xarxes socials dues setmanes després de fer-se pública la denúncia de Clotet, Dolera ha reconegut la "falta d'entesa" amb l'actriu i ha lamentat "no haver sabut acompanyar millor Aina com ella necessitava", fet que ha portat a "una situació de tensió i exposició pública".





No obstant això, la directora de la sèrie ha justificat la decisió de no contractar l'actriu "en no encaixar en el perfil del personatge protagonista per al qual va ser seleccionada en un primer moment".





Segons ha indicat, l'equip de la producció va valorar durant dues setmanes les raons per les quals, encara que els "fes mal", Aina Clotet "no podia encarnar el personatge", després que al mes de juny se li comuniqués que havia estat " seleccionada "per a un dels papers protagonistes.





En el seu comunicat, Dolera ha justificat la demora de dues setmanes en la seva resposta al comunicat de Clotet en el fet de trobar-se a la recta final del rodatge de la sèrie i ha reconegut que han estat "dies durs" per a ella i la seva família, a l' alhora que ha lamentat que "hagi hagut tantes veus opinant sobre el tema sense conèixer els detalls del projecte".





"EMBARÀS TOTALMENT OPOSAT AL PERSONATGE"





La productora ha explicat que el personatge de la Cristina, per al qual va ser seleccionada Aina Clotet, és una dona "que pren la píndola anticonceptiva perquè no vol quedar-se embarassada (...), té diverses escenes de sexe i mostra el seu cos nu en diverses ocasions ".





Segons Dolera la professió d'intèrpret "comporta una relació molt concreta amb el cos" i tot i que reconeix que "hi ha molts exemples de transformacions físiques d'actors o actrius per interpretar determinats personatges", en aquest cas "un embaràs era una cosa totalment oposat al personatge de Cristina".





Leticia Dolera ha reconegut, però, "un error de comunicació" i demana disculpes a Aina Clotet per no comunicar-li que s'havia posat en marxa un càsting alternatiu abans de confirmar-li que anaven a prescindir dels seus serveis. "Entenc la tristesa que aquesta notícia li va causar i em faig càrrec de la seva decepció", ha indicat.