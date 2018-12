El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el presumpte finançament irregular del PP, José de la Mata, ha citat a declarar el pròxim 21 de desembre a les 10.00 hores l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, per la suposada informació sensible sobre el partit que li hauria estat sostreta en l'anomenada 'operació Kitchen'.





Alhora, el magistrat rebutja, com li demanava l'acusació que exerceix l'Associació Observatori de Drets Humans (DESC), convocar de moment a seu judicial a l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Hierro , que van ser gravats pel comissari jubilat José Manuel Villarejo en una conversa amb ell en què semblaven realitzar-li un encàrrec.





En un acte, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 acorda una sèrie de diligències pel que fa a la seva investigació sobre una suposada 'caixa B' al PP a partir dels documents que li ha lliurat el diari 'El Mundo', que ha vingut publicant que l'any 2013 es va posar en marxa un operatiu policial finançat amb fons reservats per fer-se amb informació que Bárcenas s'hauria dut del partit quan va ser acomiadat.





Entre aquests documents, explica De la Mata, consten "suposats manuscrits" de Rosalía Iglesias, "anotacions de Bárcenas" i "altres referits a ingressos i despeses del PP, diferents tots els aportats" per l'extresorer popular en l'any 2013 , quan van sortir a la llum els suposats pagaments en B a dirigents del partit.





LA PRIMERA VEGADA AMB DE LA MATA





Tot això "aconsella" citar a declarar Bárcenas i la seva dona, tots dos en qualitat d'investigats. L'extresorer porta imputat en aquesta causa des d'aquell any, però es dóna la circumstància que serà la primera vegada que presti declaració davant De la Mata, ja que l'última vegada que ho va fer va ser davant l'anterior jutge instructor, Pablo Ruz. Per la seva banda, Iglesias compareixerà per primera vegada en aquesta investigació, tot i que ja ha estat imputada --i condenada-- en una altra peça del cas Gürtel.





De la mateixa manera, el magistrat acorda enviar als investigadors de la Policia tota la documentació aportada per 'El Mundo' perquè analitzin el seu contingut i la puguin relacionar amb la resta de la informació que obra en la causa, és a dir, amb els coneguts 'papers de Bárcenas', els apunts sobre els ingressos i pagaments en B del PP.





Atès que l' 'operació Kitchen' és una investigació que va partir del Jutjat Central d'Instrucció número 6, li demana a aquest òrgan que li doni trasllat de tots els documents de què disposi sobre l'operatiu policial en què suposadament van estar implicats els comissaris José Manuel Villarejo i Enrique García Castaño, operatiu en el qual haurien captat al xofer de l'extresorer perquè li robés els documents.





EL JUTGE SOL·LICITA INFORMACIÓ A INTERIOR





I per recollir tota la informació disponible, De la Mata torna a demanar a la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior que li remeti "de manera immediata" el "informe complet" que ja li va sol·licitar sobre totes les dades de què disposi de l' 'operació Kitchen'. Un cop més, el jutge insisteix que vol conèixer "les identitats de totes les persones que hagin participat en la mateixa i la dels seus últims responsables, amb expressió de les seves tasques i responsabilitats".





L'informe, continua el jutge, "ha d'anar acompanyat de tota la documentació generada i / o obtinguda durant el seu desenvolupament", en tot el que no resulti directament afectat per la part que es pugui veure afectada per les lleis de secrets oficials i de despeses reservades , alhora que avança que sol·licitarà, "en resolució a part", la desclassificació de tota l'operació.

No obstant això, aquesta mateixa petició ja va ser emesa fa dues setmanes pel jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, i la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va anunciar que el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació de tota l'operació aquest mateix divendres.





D'altra banda, el magistrat que investiga la 'caixa B' ha rebutjat la petició de l'acusació DESC --representada pel també advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye-- de citar com a testimonis Cospedal i López del Ferro i de requerir al portal Moncloa.com els suports digitals de la conversa de tots dos amb Villarejo, sempre "de moment i sense perjudici del resultat de la investigació de la causa".





El jutge argumenta que "aparentment tals converses, que haurien tingut lloc el 2009, estarien relacionades amb l'obtenció d'informació reservada sobre un altre procediment penal i entorpir la seva tramitació", això és, l' 'operació Tàndem', que investiga els treballs suposadament realitzats per Villarejo per a determinats clients de forma irregular.