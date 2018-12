L'independentisme més intolerant s'ha tornat a mobilitzar contra Manuel Valls. Una cinquantena d'estudiants del Conservatori del Liceu de Barcelona s'han concentrat al vestíbul del centre per impedir l'acte que Cs organitza aquest dimecres a la tarda a l'auditori en el qual participa l'exprimer ministre francès.





Els joves protesten per la cessió de l'espai per a un acte del president de Cs, Albert Rivera, amb la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, i l'alcaldable per Barcelona Manuel Valls, però no bloquegen l'accés a l'auditori.





Han escridassat al públic que arribava al conservatori al crit de 'Vergonya', 'Fora feixistes del Liceu' i 'Rivera, paga la coca', i han exhibit pancartes en record de Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional l'1-O.