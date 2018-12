El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha deixat a criteri de cada metge sumar-se a la vaga de serveis públics i concertats de la Generalitat del proper 12 de desembre, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.





El sindicat transversal amb afiliats que treballen tant en centres afectats com no afectats per la convocatòria ha deixat a criteri de cada facultatiu sumar-se a la protesta per exigir al Govern la devolució dels dos pagues extres de 2013 i 2014.





No obstant això, comparteix la reivindicació dels sindicats de classe i classifica de "vergonyosa i inassumible" la proposta que ha fet l'Executiu català de tornar els diners de forma fragmentada fins 2026.