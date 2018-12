Sindicats escalfen motors per a la vaga de funcionaris a Catalunya

Els funcionaris escalfen motors per a la vaga convocada pels sindicats per al proper dimecres 12 de desembre.





Mig centenar de persones convocades per CCOO i UGT de Catalunya i la Usoc s'han concentrat aquest dimarts 4 de desembre davant del Parlament per exigir el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014 dels empleats públics de la Generalitat.





La convocatòria coincideix amb la compareixença la tarda d'aquest dimarts del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, per abordar la devolució en comissió parlamentària.









El proper dimecres 12 de desembre aquests sindicats han convocat vaga general de funcionaris en protesta per l'última proposta del departament, que va plantejar retornar-se de manera fraccionada fins 2026.





Encarna Fernández d'UGT de Catalunya ha defensat davant els mitjans que aquesta vaga és "justa i necessària", mentre que Joan Maria Sentís de CCOO de Catalunya ha ressaltat que la protesta no és només pel retorn dels sous sinó també per la recuperació de les condicions laborals perdudes per la gestió de la crisi econòmica.





CARRIZOSA I BRAVO





Els diputats Carlos Carrizosa i Marina Bravo de Cs s'han volgut acostar als concentrats, però els han escridassat i han marxat.





Més tard s'han aproximat a la concentració -en la qual es trobava el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros els diputats de Cs Alfonso Sánchez i Dimas Gragera, al costat de Jessica Albiach, David Cid i Susana Segòvia (Comuns); Beatriz Silva i Pol Gibert (PSC); Gemma Geis (JxCat) i Jordi Albert (ERC), sense incidents.