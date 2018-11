Convoquen vaga de funcionaris per al 12 de desembre

UGT i CCOO de Catalunya han convocat vaga de 24 hores per als funcionaris de la Generalitat per al proper dimecres 12 de desembre amb l'objectiu de protestar per l'incompliment dels acords en matèria salarial, després de la negativa del Govern de tornar les pagues extres de 2013 i 2014 en els anys previstos.





El passat 31 d'octubre, la reunió de la taula general de la funció pública va finalitzar sense acord després escassos minuts de negociacions i després que CCOO i UGT de Catalunya i la IAC rebutgessin la proposta de la Generalitat.





El calendari proposat per l'administració catalana s'ha basat en la recuperació total de les dues pagues de manera fraccionada fins 2026 i en l'abonament del 10% de la paga extra de 2013 a 2019, cosa que els sindicats van qualificar d'indignant.





"L'incompliment dels acords signats i les resolucions aprovades pel Parlament, sumat a la proposta presentada en l'última reunió representen un autèntic insult i una falta de respecte als treballadors de la Generalitat", han afirmat els sindicats en un comunicat conjunt.





Han defensat que la situació obliga a obrir un calendari que "exigeix deixar al marge les mobilitzacions corporatives i sectorials i prioritzar la unitat sindical", per la qual cosa han instat a tots els sindicats amb representativitat en els serveis públics de la Generalitat a sumar-se a aquesta convocatòria.





La concreció del calendari es donarà a conèixer en els propers dies, quan també preveuen reunir-se amb els grups parlamentaris i demanaran una trobada amb el conseller d'Economia, Pere Aragonès, i amb el de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.





CONCENTRACIÓ DIMARTS





A més, han convocat per a aquest dimarts a les 9.30 hores una concentració conjunta a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant la Generalitat, com a inici de les mobilitzacions.





"Manifestem, una vegada més, la nostra voluntat d'arribar a un acord, però exigim la retirada de la proposta de recuperació presentada i la presentació d'una nova basada en la resolució aprovada pel Parlament", han assegurat.





La setmana passada, el ple del Parlament va validar per unanimitat el decret del Govern sobre l'increment retributiu per 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.





El decret fa efectiu l'increment d'un 1,95% del sou al personal de la Generalitat durant 2018 i preveu que els funcionaris tinguin reconegut el 100% del sou des del primer dia en cas d'incapacitat temporal.