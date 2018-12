Alejandro Fernández: "Un conseller que no defensa els Mossos no pot seguir en el càrrec"

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha retret al conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que hi hagi qüestionat l'actuació dels Mossos d'Esquadra a les manifestacions de dijous a Girona i Terrassa (Barcelona): "Un conseller que no defensa els Mossos i l'ordre no pot seguir en el càrrec".





En un apunt de Twitter d'aquest divendres, el líder popular ha defensat que els agents "van fer la seva feina per garantir el dret de manifestació".





Buch ha considerat que les càrregues policials de diumenge han deixat imatges que no corresponen a una policia democràtica i ha afegit: "A mi no em tremolarà el pols per actuar".