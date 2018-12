Torra dóna quatre dies a Buch per reformar Interior després de les càrregues de Mossos a Girona i Terrassa

El president de la Generalitat, Quim Torra, proposa fer canvis a la Conselleria d'Interior després de les càrregues de Mossos d'Esquadra a les manifestacions antifeixistes de Girona i Terrassa (Barcelona).





Per a això, Torra ha donat quatre dies al conseller d'Interior, Miquel Buch, i ha dit aquest divendres des d'Eslovènia que no li tremolarà el pols per actuar contra agents antiavalots i fer-los fora del cos si cal.





Torra, ha confiat a poder implementar en vista a la setmana vinent canvis en els protocols d'actuació dels Mossos d'Esquadra: "Espero que al llarg de la setmana que ve es puguin expressar quins són els canvis en els protocols d'actuació".





Ha reclamat "no caure en les provocacions de l'extrema dreta quan ve a Barcelona a fer les seves performances", en al·lusió a les protestes contra les manifestacions de Vox.









Buch ha anunciat que obrirà una investigació interna sobre els fets d'aquest dijous perquè "hi ha imatges que no s'acaben d'ajustar als principis que corresponen a una policia democràtica".





Per això, estudien si algun agent va actuar de forma desproporcionada contra els manifestants.





Buch va parlar a la nit amb la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent, que va resultar ferida en les càrregues i quan es va posar en contacte amb ella, Sirvent estava sent atesa a l'hospital.