La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha dit aquest dimecres: "La vida privada dels meus col·laboradors no és de la meva incumbència", sobre la seva etapa al capdavant de la I nstitució dels Lletres Catalanes (ILC), que està sent investigada per la contractació de serveis informàtics a un dels seus col·laboradors.





"No faré cap comentari sobre les últimes informacions de caràcter personal amb la espúria voluntat de semblar culpable per associació", ha dit la consellera en una compareixença al Parlament sobre la investigació a un dels seus col·laboradors en aquella etapa per presumpte narcotràfic i falsificació de bitllets, ha informat el 'el Periódico' aquest dimecres.





Borràs ha destacat que tota la feina encarregat a la ILC s'ha fet "amb els estàndards de professionalitat", i ha defensat que el col·laborador investigat rebre aquests encàrrecs per la seva professionalitat, i per tenir la formació i la titulació per fer-ho: concretament, en literatura digital i ser premi de literatura digital i autor canònic de la literatura digital internacional.





PREMI LITERARI





Preguntada sobre per què el col·laborador guanyar tres anys consecutius el premi Ciutat Vinaròs de Literatura Digital --organitzat pel grup de recerca Hermeneia, de Borràs--, la consellera ha dit: "Quan vaig veure que guanyava per rotunda superioritat li vaig incorporar al jurat del premi. No premi als meus col·laboradors. No era ni el meu col·laborador ni el meu amic quan es va presentar al premi".





La consellera ha subratllat que no té cap notificació oficial sobre si se l'està investigant, sobre per què es la investigació i qui la investigació; ha considerat que es tracta de notícies falses amb l'objectiu de posar en qüestió la seva honorabilitat professional i que és "indignant i inadmissible" la facilitat amb què s'ha atacat el seu expedient malgrat haver treballat sempre sota rendició de comptes.





"NO ARRIBEN NI A SHERIFF"





Borràs ha retret a la diputada Sonia Serra de Cs que "els encanta fer de jutges però no arriben ni a sheriffs del Playmobil", i aquesta li ha dit que es comporta com si les institucions fossin seves i treu pit de tenir informació privilegiada, i ha opinat que el càrrec li ve gran i que es mou bé en la cultura del 3%, les subvencions i els contractes a dit.





"No és una presumpció: hi ha una investigació judicial amb secret de sumari", ha dit el diputat del PSC Rafel Bruguera, que ha avisat que registraran una sol·licitud perquè la Sindicatura de Comptes fiscalitzi l'activitat entre 2013 i 2017, tenint en compte que l'últim informe de la ILC data de 1992.





La diputada dels comuns, Elisenda Alemany, ha dit que és possible que el que ha passat "hagi fet perdre la confiança a algú", i que és responsabilitat del Govern i de l'oposició intentar recuperar la confiança ciutadana.





El diputat Santi Rodríguez del PP ha suggerit que, tot i la presumpció d'innocència, "algú ha de tenir algun indici que alguna cosa ha passat" i ha demanat informació de per què al web de l'Any Bertrana apareix una data anterior a la seva adjudicació.





La diputada d'ERC, Jenn Díaz, ha donat tot el seu suport a la consellera, i ha criticat que es tracta d'una comissió política, mentre que el diputat de JxCat, Francesc Ten, ha considerat que la consellera ha fet un "acte d'honestedat i noblesa", de llenguatge i de veritat.