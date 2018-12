Torra diu que la comunicació amb el Govern central és "escassa"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la comunicació amb el Govern central és "escassa" i ha reclamat que s'abordi l'autodeterminació de Catalunya.





"Vam votar la moció de censura del president Sánchez pensant que era un fil d'estirar i que hi hauria el coratge per part de l'Estat espanyol de respondre a les preguntes que es fan per part de Catalunya", ha exposat en una entrevista a la televisió eslovena RTVSLO .





Malgrat aquest objectiu dels sobiranistes, Torra ha lamentat que "sis mesos després la resposta ha estat 214 anys de presó per als líders polítics i que no s'avança en absolut amb el dret a l'autodeterminació".





"De tota manera, Catalunya no s'aixecarà mai de la taula de diàleg. Estarem sempre per trobar una solució política al dret d'autodeterminació dels catalans", ha afegit el president català, de visita a Ljubljana.





Ha agraït "al poble eslovè i al seu president i a la seva gent" que l'hagin rebut, tot i que ha reconegut que les reunions que ha mantingut amb el president de la República, Borut Pahor, i membres del Parlament eslovè, no tenien caràcter oficial.





"La diplomàcia espanyola treballa perquè aquestes entrevistes, encara que no oficials, no es puguin produir. Intenta tallar totes les vies per les quals podem expressar la situació que es viu a Catalunya, que és una situació de gravetat" que ha de interpel·lar tot Europa , ha conclòs.