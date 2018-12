El Govern central aprova la senda de dèficit com a pas previ als Pressupostos de 2019

El Consell de Ministres d'aquest divendres ha aprovat la remissió a les Corts de la senda d'estabilitat, amb els mateixos objectius de dèficit i de deute que ja va presentar al juliol i que van ser rebutjats pel Congrés, com a pas previ a la presentació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019.





Fonts del Ministeri d'Hisenda han explicat que es tracta d'un mer tràmit i d'un requisit previ per presentar els PGE del 2019, que l'Executiu preveu presentar a mitjans de gener amb els objectius de dèficit que estiguin aprovats en aquell moment, previsiblement la meta del Govern de Mariano Rajoy.





El nou intent del Govern d'aprovar la tònica d'estabilitat, que va acompanyada del límit de despesa no financer (sostre de despesa), fixat en 125.064.000 d'euros, un 4,4% més, busca també reforçar la garantia que ni PP ni Cs utilitzaran la Mesa del Congrés per bloquejar els nous comptes públics, segons han assenyalat les mateixes fonts.





L'Executiu ja va avançar que per aquest any 2018 estimava un dèficit del 2,7% del PIB, cinc dècimes per sobre de l'objectiu compromès amb Brussel·les, i al juliol va actualitzar la senda d'estabilitat pressupostària elevant les metes de dèficit a l'1,8% per al 2019, cinc dècimes més que la previsió del Govern de Rajoy, a l'1,1% el 2020 i a quatre dècimes al 2021, davant de les tres dècimes i el superàvit, respectivament, previstos per l'Executiu del PP per a aquests exercicis.





No obstant això, la senda pressupostària plantejada pel Govern de Pedro Sánchez, que torna a intentar aprovar ara, ja va ser rebutjada a finals de juliol pel Congrés, amb els vots en contra de PP, Cs, UPN, Foro Asturias, Coalició Canària i Bildu.





La Llei d'Estabilitat Pressupostària estableix que, en cas que les Corts no aprovin el sostre de despesa, el Govern central haurà de tornar a remetre a les Corts un nou acord en un termini màxim d'un mes, però finalment han transcorregut quatre mesos i mig.





No obstant això, el seu vistiplau no és imprescindible per a l'aprovació d'un projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, que el Govern té previst presentar a mitjans de gener amb l'objectiu de dèficit que estigui en vigor en aquell moment, han apuntat des d'Hisenda .