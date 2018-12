Iceta defensa les càrregues de Mossos el Dia de la Constitució

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha expressat el seu suport al cos de Mossos d'Esquadra i veu "irresponsable" dubtar de la seva professionalitat a l'hora de garantir la seguretat ciutadana, després de les càrregues policials a Girona i Terrassa (Barcelona) el Dia de la Constitució.





En diversos apunts a Twitter aquest divendres, ha considerat que és "especialment irresponsable, i més quan ho fa el mateix Govern", sense proves ni investigació prèvia, en les seves paraules.





Ha assenyalat que la Conselleria d'Interior té instruments per avaluar les actuacions policials i ha considerat que qualificar els Mossos de policia no democràtica i demanar dimissions, com ha dit que fan el conseller Miquel Buch i el president català, Quim Torra, és "una barbaritat impròpia de qui té tan alta responsabilitat".