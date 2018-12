El Govern central destina 2.000 milions a l'ocupació juvenil

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 7 de desembre el Pla de xoc d'ocupació juvenil per als pròxims tres anys i per al qual el Govern central preveu destinar 2.000 milions d'euros, tal com va anunciar el cap de l'Executiu dimarts passat.





El pla disposa de sis eixos d'actuació i compta amb un total de 50 mesures. Amb aquesta eina, el Govern central pretén reduir la taxa d'atur juvenil 10 punts, fins al 23%; incrementar la taxa d'activitat d'aquest col·lectiu 10 punts, fins al 73%; reduir un 20% la bretxa de gènere, i incrementar un 15% la contractació indefinida.





El Consell de Ministres, presidit per Sánchez, també avalua la remissió a les Corts dels objectius donin estabilitat, com a pas previ a la presentació del projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2019.





Els ministres avaluen l'Avantprojecte llei orgànica sobre ús de les dades del Registre de Passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus.





Aquest text és conseqüència de la transposició al dret intern de la Directiva Comunitària del 2016 i té la finalitat d'intercanviar les dades recollides amb els Estats membres, tercers Estats i la Interpol per prevenir, detectar, investigar i enjudiciar delictes de terrorisme i altres delictes greus inclosos a la Directiva.





Les dades PNR inclouen el nom dels passatgers, data de vol, itinerari, seients, equipatge, informació de contacte, agència, etc., i comprenen tots els vols d'entrada, sortida i amb escala a Espanya.