El vicepresident de la Comissió Europea responsable d'Agenda Digital, Andrus Ansip, ha dit aquest divendres que hi ha raons per estar "preocupats" pels riscos per a la seguretat que puguin plantejar companyies tecnològiques xineses com Huawei, de les que ha dit que es veuen obligades a donar informació a la Intel·ligència del seu país.





"La pregunta és si hem d'estar preocupats per Huawei o altres empreses xineses. I sí, crec que hem d'estar preocupats per aquestes companyies", ha declarat Ansip en una roda de premsa a Brussel·les.





"No és un bon senyal que hi hagi empreses que ha d'obrir els seus sistemes a algun tipus de servei d'Intel·ligència", ha afegit després d'afirmar que les lleis en el gegant asiàtic obliga les tecnològiques a "cooperar" amb aquestes autoritats.





Ansip ha fet aquestes declaracions després de ser preguntat per si no li preocupava que Huawei participi en el desenvolupament de programes d'intel·ligència artificial a Europa en un moment en què es dubta de la seguretat de l'empresa, la directora financera, Meng Wanzhou, ha estat detinguda al Canadà.





"No sabem molt sobre aquest cas, però com a persones corrents hem de tenir por", ha conclòs el vicepresident comunitari, que no ha volgut pronunciar-se sobre la situació concreta de Meng.





HUAWEI NEGA LES ACUSACIONS D'ESPIONATGE





La companyia xinesa ha respost amb "sorpresa" a les declaracions de Ansip i ha dit a través d'un comunicat que "rebutja rotundament" tota acusació que sigui una "amenaça per a la seguretat".





Per això, Huawei ha demanat al vicepresident comunitari diàleg per resoldre el que considera un "malentès" i continuar amb la cooperació de llarg temps que diu mantenir amb la Comissió Europea, com a empresa privada.





"Som part de la solució, no part del problema. Mai cap govern ha demanat a Huawei que obri o interrompi cap xarxa i mai toleraríem aquest comportament per part del nostre equip", conclou el comunicat, en el qual l'empresa asiàtica afirma que la ciberseguretat és també una de les seves prioritats.