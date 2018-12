Transparència Internacional Espanya (TI-Espanya) ha alertat aquest divendres que la corrupció afavoreix l'aparició de discursos polítics basats en missatges xenòfobs i racistes i ha reclamat unitat a les institucions per implantar estratègies globals anticorrupció.





"És en contextos que genera la corrupció on millor prosperen els discursos polítics que només ofereixen com a solució el racisme, la xenofòbia i les actituds excloents", ha advertit l'organització en un comunicat amb motiu del Dia Internacional contra la Corrupció que es commemora aquest diumenge, dia 9.





En aquest sentit, ha recordat que la corrupció no només comporta una minva de recursos econòmics públics i de credibilitat institucional sinó que a més "genera una incapacitat persistent per pensar estratègicament, destruint la seguretat jurídica, asfixiant la innovació creativa per al bé comú i paralitzant les energies morals de la societat".





Així, ha reclamat al Govern central, a les Comunitats Autònomes i als Ajuntaments que reafirmin el seu compromís amb la transparència mitjançant la implantació d'estratègies globals anticorrupció i comprometent fons i voluntat política per dotar els òrgans de control dels mitjans i la independència imprescindible per a realitzar la seva tasca.





"La gravetat i l'extensió d'un fenomen com la corrupció no vol dir que cap país estigui condemnat a patir-la, ni que els Estats i la comunitat internacional siguin impotents contra ella. Els Governs i les administracions que assumeixin amb determinació el compromís de combatre-la tenen a seva disposició una àmplia experiència de bones pràctiques, en la qual poden inspirar i a la qual han de contribuir", ha argumentat.





En la mateixa línia, ha emfatitzat que el compromís del sector privat i d'una societat civil conscients de la seva responsabilitat és "indispensable" per a contribuir de manera decisiva a la prevenció de la corrupció i a les solucions.





En aquest sentit, ha recordat que tant la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció com l'Objectiu Desenvolupament Sostenible 16 i les seves metes ofereixen pautes d'actuació tant per als Governs com per al sector privat per treballar de forma conjunta i establir les bases de confiança i rendició de comptes necessaris.





Per tot això, TI-Espanya ha fet una crida a la unitat per treballar junts per aconseguir fer realitat el lema de la campanya d'aquest any 2018: "Units contra la corrupció per al desenvolupament, la pau i la seguretat".





"En un món en què el respecte als drets humans es troba en retrocés, augmenta la desigualtat econòmica i social, i on els reptes mediambientals són urgents, la integritat s'ha consolidat com un principi de governança basat en la rendició de comptes, la participació ciutadana, la transparència activa i el dret d'accés a la informació per reforçar de manera decisiva la legitimitat i la credibilitat dels governs compromesos amb la defensa de la democràcia i la dignitat de l'ésser humà", ha subratllat.