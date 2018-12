La violació i les actuacions en grup guanyen protagonisme en les dues propostes de la secció de Dret Penal de la Comissió General de Codificació, a la qual el Ministeri de Justícia va encarregar la revisió dels delictes sexuals en el Codi Penal després de la polèmica sentència de la Manada.





Els experts d'aquesta Comissió es reuniran el proper dijous 13 de desembre amb dos esborranys sobre la taula. Un d'ells és un model unitari que aglutina sota un mateix apartat titulat 'De les violacions i les agressions sexuals "tots els delictes sexuals com agressió, o violació si hi ha penetració.





L'altre és un model dual que diferencia entre agressions i violacions amb violència o intimidació i agressions i violacions sense violència i intimidació. En tots dos documents, desapareix el concepte d'"abús" i, al seu lloc, guanya protagonisme el terme violació que apareix en els títols --en la redacció vigent només apareix dins el text del article--, així com el concepte d'actuació "conjunta", que en una de les propostes apareix reflectit en dues ocasions.





Si bé, no augmenten les penes i fins i tot desapareix la possibilitat de penar fins amb quinze anys de presó la violació quan concorren determinades circumstàncies agreujants. Els textos proposats es limiten a especificar que s'aplicaran les penes en la meitat superior (sent el màxim "de sis a dotze" anys) quan es donin aquestes circumstàncies.





En el model unitari, els experts plantegen tres articles. El 178 estableix penes de presó de fins a tres anys per a qui "atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona, sense el seu consentiment". A més, contempla unes penes majors de fins a cinc anys de presó en el cas que s'utilitzi "violència o intimidació" a l'agressió o si concorre una "actuació conjunta de dues o més persones".





Mentrestant, l'article 179 s'ocupa de les violacions, és a dir, aquelles en què hi ha "accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies". En concret, estableix penes de presó de quatre a deu anys quan no concorre violència, intimidació o actuació en grup, i de sis a dotze, quan sí existís alguna d'elles.





L'article 180 enumera sis circumstàncies en què s'aplicaran les penes en la meitat superior: violència amb caràcter particularment degradant o vexatori; actuació conjunta de dues o més persones; vulnerabilitat de la víctima; relació de superioritat o parentiu; anul·lació de la voluntat de la víctima mitjançant fàrmacs o drogues.





MODEL DUAL, AMB O SENSE VIOLÈNCIA





D'altra banda, en el model dual, els experts proposen diferenciar entre 'Violacions i agressions sexuals violentes o intimidatòries' i 'Altres violacions i agressions sexuals'. En l'article 178 del capítol primer, s'estableix que "el que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona, sense el seu consentiment, i utilitzant violència o intimidació, o mitjançant l'actuació conjunta de dues o més persones, serà castigat, com a responsable de agressió sexual, amb la pena de presó d'un a cinc anys".





A més, l'article 179 castiga amb penes de sis a dotze anys de presó la violació; i el 180 enumera les conductes per a les quals s'aplicarà la meitat superior de les penes: violència amb caràcter vexatori; vulnerabilitat de la víctima o ús d'armes.





En el capítol segon 'D'altres violacions i agressions sexuals', es contemplen penes de presó d'un a tres anys per a qui "sense violència o intimidació, i sense que hi hagi consentiment a terme actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d'una altra persona". Si es compara aquest apartat amb el Codi Penal actual, aquest correspondria al de l'abús, però en la redacció proposada per la Comissió, el terme abús desapareix.





En concret, s'especifica que s'entén per agressió sexual "els actes de contingut sexual que es realitzin abusant d'una situació de superioritat o parentiu, de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima, o actuant de manera sorprenent, així com els que s'executin sobre persones que es trobin privades de sentit o del trastorn mental de les quals s'abusi i els que es realitzen quan la víctima tingui anul·lada la seva voluntat".





La pena augmenta a entre quatre i deu anys de presó per als casos de violació. A més, per als apartats englobats en aquest capítol es contempla que es castigui amb la meitat superior de les penes en els casos de vulnerabilitat, parentiu o anul·lació de la voluntat.