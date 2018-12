El càncer de cap, prendre consciència

Pau Hurlé, que va vèncer un tumor a les amígdales fa ja dos anys i mig, i professionals especialitzats en càncer de cap i coll han reivindicat, amb motiu del Dia Nacional d'aquests tumors, que se celebra aquest dilluns 10 de desembre, la importància de una major conscienciació sobre aquesta malaltia.









El càncer de cap i coll defineix a un grup de tumors malignes que sorgeixen al cap oa la regió del coll. Per tant, inclou nombroses localitzacions anatòmiques, entre les quals es troben la cavitat nasal i oral, les cordes vocals o la laringe. Representa el 5% de tots els tumors detectats al món, sent el setè tipus de càncer més comú a Europa i el sisè en Españ a.









Malgrat la seva creixent prevalença i que és responsable de prop de 376.000 morts a l'any, encara es coneix poc socialment. En part, perquè les persones que el pateixen prefereixen no parlar-ne, ja que sovint els afecta a parts visibles del seu rostre, a la seva veu, a la capacitat d'empassar o al sentit del gust.





No és el cas de Pau, que per visibilitzar el seu cas ha participat amb la Fundació Merck Salut i l'Associació Espanyola de Pacients de Càncer de Cap i Coll (APC) dins del seu campava 'bufandes Blaus'. La iniciativa busca la participació a través d'un vídeo en xarxes socials amb una bufanda blava al coll. A la crida s'han unit, entre d'altres, la model i presentadora Nieves Álvarez, la doble campiona olímpica Theresa Zabell o la cantant Sole Giménez.













Pau, infectada amb el virus del papil·loma humà (VPH), va començar a tenir unes angines amb unes plaques blanques que no es curaven amb antibiòtics. "Em trobava cansada d'una manera que no és normal. Et resignes a estar cansat, però hi ha cansaments i cansaments. Aquest era exagerat. Estava sempre una mica derrotada. Pujava les escales i deia 'quina mandra'", comenta en l'entrevista.













Després de visitar al seu metge de capçalera "diverses vegades", finalment va ser derivada a un especialista, on se li va diagnosticar el tumor després d'una biòpsia. El seu tractament, a base de quimioteràpia i radioteràpia, es va estendre durant quatre mesos aproximadament. "Jo tenia 44 anys i el útlim que m'esperava per descomptat que el diagnòstic fos aquest. Excepte pel VPH, jo no era un perfil de risc típic, perquè és més clàssic d'homes, majors, amb antecedents de tabaquisme o alcoholisme", rememora.





Sobre l'etapa de tractament, recorda que els dos primers mesos van ser suportables, però que l'última part "es va fer llarga". "El curiós d'aquesta experiència és que quan comences el tractament et trobes més o menys bé, no era insuportable, i segons et vas guarint et vas trobant fatal. El dia que estàs millor, estàs pitjor. Aquesta és la part que jo crec per els pacients pot ser més depriment. Però a poc a poc tot va tornant al seu curs, va passant i, de sobte, un dia dius 'ja que sembla que em trobo millor'. En el meu cas, ja han passat dos anys i mig i em trobada molt millor que abans del diagnòstic ", assegura.













Prevenció i factors de risc

A més del VPH, el tabac i l'alcohol estan en l'origen del 75% dels casos. Pau, però, només presentava com a factor de risc la infecció pel virus. "Feia 20 anys que no fumava quan m'ho van diagnosticar. I la meva consum d'alcohol era normal, ara bec menys clar, però mai vaig tenir un consum desaconsellat. No prenia alcohol fort, per exemple", assenyala per recordar que qualsevol circumstància relacionada pot portar a un possible càncer de cap i coll.





"En el cas del tabac, s'estima que a partir de dues cigarrets diaris augmenta la probabilitat de patir aquest càncer", assegura Lara Iglesias, oncòloga de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, que també participa en aquesta campanya. La doctora apunta que cal acudir a consulta si apareixen aquests símptomes en la cavitat oral o la gola durant més de tres setmanes: llengua adolorida, úlceres, mal de coll, bony al coll, ronquera persistent, dolor o dificultat per empassar o nas obstruïda.





"El càncer de cap i coll tendeix a créixer cap als ganglis del coll, però en estadis locals hi ha altes taxes de curació", explica Iglesias. Per això, reivindica que la conscienciació, que afavoreix la detecció precoç, és especialment important en aquest tipus de càncer. Dues dades ho il·lustren a la perfecció: es calcula que 2 de cada 3 pacients amb càncer de cap i coll es troben en un estadi avançat a diagnosticar-; a més, en detectar aquest tipus de càncer de forma precoç pot reduir fins a un 80 i un 90% la seva mortalitat.





Seqüeles: falta de saliva i gust

Dos anys i mig després de superar el càncer, Pau, que porta una vida "completament normal", considera que les seves seqüeles són "molt suportables". La principal que pateix és la sequedat bucal. "Durant la primera part de la convalescència sí que era més incapacitant, perquè amb la boca molt seca et costa parlar, però ara poc a poc he anat recuperant i, encara que tinc molt menys flux de saliva que abans, ja puc fins i tot menjar un entrepà sempre que tingui un got de líquid (preferiblement llet o suc) per acompanyar-", relata.





Aquesta manca de saliva li limita, per exemple, a l'hora de menjar fora. "Quan surts, has de tenir la precaució de triar amb encert. No pots demanar qualsevol cosa a la babalà, perquè la falta de saliva t'impedeix menjar bé alguns aliments, com arròs negre, una cosa que tingui molta maionesa ... La boca no es neteja amb cada mos com passava abans ", lamenta.





Pau també pateix algunes alteracions del gust, però "tampoc molt significatives". "Al final, t'acostumes. Puc menjar de tot, encara que algunes coses em molesten, com els sabors molt àcids (pinya). El menjar em sap diferent, sembla que ara em cuina una altra persona. Les mateixes llenties que fa la meva mare, amb la mateixa recepta, ara em saben com si les fes un altre ", fa broma.





A més, també té la gola més sensible als canvis de temperatura, o es posa una màscara per mantenir la calor a la gola en els llocs amb aire condicionat molt fort. Tampoc pot aixecar molt la veu. "No puc estar en un bar amb molt de soroll perquè em costa pujar el to de manera sostinguda. Però en el meu cas, és tot bastant suportable", es congratula.