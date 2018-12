Creix el lloguer a Espanya impulsat per un "canvi estructural" dels joves

El mercat del lloguer a Espanya segueix creixent motivat per un "canvi estructural" de la mà dels joves, que aposten per una major flexibilitat financera i laboral en les seves vides, preferint pagar per ús i no per propietat.





"Els joves prefereixen el lloguer per la flexibilitat i per no lligar-se a una hipoteca de 40 anys", ha assegurat el conseller delegat de Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce, i segons l'últim estudi de Anticipa, dos terços de les noves llars que es formen a Espanya ho fan en règim de lloguer.





"El lloguer ha vingut per quedar-se i està sent l'alternativa més demandada per les famílies, no només a causa d'una caiguda del poder adquisitiu després de la crisi, sinó a un canvi estructural", ha insistit Mendiluce.









El director general de Negoci Immobiliari de Servihabitat, Juan Carlos Álvarez, ha coincidit sobre el protagonisme dels joves en aquest canvi estructural, sumant la major mobilitat geogràfica de les generacions joves i l'impacte del turisme, sobretot a les grans ciutats, amb el consegüent augment de la demanda de lloguer: "Amb tots aquests factors a l'alça, creiem que el lloguer residencial seguirà creixent".





Segons l'últim informe elaborat per Lloguer Segur, l'inquilí tipus a Espanya seria un home d'uns 34 anys i solter, i comptaria amb un contracte indefinit, encara que signat fa un any o menys, amb un salari de perfil baix (entre 10.000 i 20.000 euros).









Els habitatges llogats a Espanya, de mitjana, compten amb una superfície d'entre 80 i 90 metres quadrats, on hi caben tres habitacions i un bany, unes característiques que també es donen en les grans capitals, com Barcelona i Madrid.





Els pisos de Barcelona, els més antics d'Espanya

No obstant això, en les grans ciutats i àrees metropolitanes d'Espanya, destaca l'antiguitat dels immobles, ja que a la província de Barcelona el 70,8% dels habitatges es van construir abans de 1980.









"Els habitatges per al lloguer a Barcelona són clarament les més antigues d'Espanya, amb un any mitjà de construcció situat a 1968. A més, gairebé un 10% van ser aixecades abans de 1920, i el 3% data del segle XIX", assenyala David Caraballo, de Lloguer Segur.





Per fer front a aquesta situació i fomentar el lloguer, des Anticipa, Mendiluce aposta per "incentivar més oferta d'arrendament en el mercat a través de mecanismes d'ajuda com la rehabilitació".





Tot i el creixement de la cultura del lloguer a Espanya, aquest mercat encara està lluny d'altres països europeus, com Alemanya, Regne Unit o França, i des Anticipa han apuntat que la presència de grans agents en el mercat immobiliari espanyol contribuiria a la creació d' un parc professional d'habitatge de lloguer que redundaria en majors serveis per als inquilins.





No obstant això, per a això es requereix d ' "un marc de seguretat jurídica que doni garanties als inversors i afavoreixi el desenvolupament de noves operacions en el llarg termini", ha defensat Anticipa.