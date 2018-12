Mas desautoritza a Torra i dona suport a Buch

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha negat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, hagi de dimitir, després de les càrregues policials dijous a Girona i Terrassa (Barcelona), i ha qualificat de "inoportú, exageradíssim i partidista" demanar la seva dimissió.





En una entrevista de Catalunya Ràdio, Mas ha considerat correcte que el president de la Generalitat, Quim Torra, i Buch estudiïn la possibilitat de revisar protocols dels antiavalots dels Mossos, però ha puntualitzat que s'han de revisar "amb criteris policials, no amb criteris polítics ".













L'expresident ha defensat a la policia catalana i ha recordat: "Estem parlant de la mateixa policia que fa un any i molt pocs mesos va ser reconeguda internacionalment i aplaudida internacionalment per haver actuat de la manera en què va actuar després de l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017 ".





Mas ha afegit que "el Govern no ha de tenir dominat un cos, és el cos el que ha d'actuar amb criteris professionals" dins d'unes normes, i ha concretat que si algú se salta la norma o el protocol s'ha d'actuar i pot haver repercussions internes.





L'expresident ha defensat que "una cosa són les normes internes i una altra cosa molt diferent és si els Mossos d'Esquadra han d'estar sota control policial o fins i tot ideològic", el que ha qualificat d'error.





"No ho hauria fet"

Preguntat pel paper que tenen els CDR, Mas ha afirmat que poden sortir al carrer de moltes maneres, però ha defensat que "no és funció dels polítics demanar als CDR estrènyer o no", després del que ha subratllat que ell no ho hauria fet, en referència a les paraules de Torra a l'octubre.





No obstant això, Mas ha negat que els CDR hagin de quedar-se a casa, i ha assegurat ser "un gran defensor dels moviments populars" sobiranistes, però ha negat que els polítics hagin de animar-los, encara que respecta que Torra ho fes.





A més, ha destacat que "quan els sectors que són favorables a la independència provoquen aquestes situacions, en el fons estan tirant pedres sobre la teulada", i ha qüestionat que al sobiranisme català li convingui una polèmica al voltant dels Mossos recordant que són la policia que depèn de la Generalitat.