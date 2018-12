El Barça regna a Cornellà

Fotografies del FC Barcelona





Dues fotos, una mateixa sensació. El cop per l'Espanyol ha estat dur. En el partit de tornada d'un absent Suárez, Messi ha estat el gran protagonista del derbi català, marcant dos gols de falta -tal com ja va fer davant l'Espanyol el 2012 però a la Copa del Rei- per afegir-los al 0 a 4 que ha reafirmat el Barça com a líder i que ha acumulat ja la quarta derrota en Lliga de l'Espanyol. Un partit per recordar i reflexionar.





Els de Rubí havien sortit amb una tàctica defensiva, per aguantar el nivell de dominació blaugrana. Però, haver estat fidel a un estil i no haver anat a per totes des del minut 0, va portar a la plantilla espanyolista a cedir errors davant l'ofensiva del FCB i d'aquí, els blaugrana començarien a engruixar el marcador. Pilota que perdia l'Espanyol, pilota que recuperava Messi i creava perill a l'àrea local.





L'absència de Mario Hermoso també es va fer notar en la saga defensiva dels pericos, i Rubí no va voler posar tota la carn a la graella amb la parella de Sergio García i Duarte fins a la segona meitat, quan el partit ja estava sentenciat pels gols de Messi (18 '), un Dembelé (26') cada vegada més decisiu en l'atac del Barça i Suárez (44 ') en el seu retorn.









Ja en la segona meitat, Messi marcaria el segon, una altra vegada, com el 2012, debastando a l'afició periquita, que va mostrar el seu respecte futbolístic i la seva educació aplaudint les accions de l'argentí.





Semblava que l'Espanyol podia redimir amb el gol de l'honor després d'una combinació entre García i Duarte en el minut 73. Però el VAR el va anul·lar per fora de joc. I la nit no va tenir remei ni placebo possible per a la derrota a Cornellà-el Prat.









En aquesta quinzena jornada, el Barça es fa amb el liderat, a una victòria del Sevilla i l'Atlètic de Madrid, mentre l'Espanyol es queda a la novena plaça, en començant un declivi al qual veurem si Rubi i la seva plantilla saben reaccionar.