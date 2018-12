Un 60% de les persones amb risc de patir una malaltia cardíaca tenen excés de greix abdominal

Aproximadament, un 64 per cent de les persones en risc alt de patir una malaltia cardíaca o un accident cerebrovascular tenen un excés de greix abdominal, segons l'estudi EUROASPIRE V de la Societat Europea de Cardiologia, presentat a Dubai (Emirats Àrabs) en el marc del Congrés Internacional de Cardiologia i Salut Cardiovascular 2018.









En concret, la cintura tenia una circumferència de 88 centímetres o més en el cas de les dones i 102 centímetres o superior en el cas dels homes. A més, el 37 per cent tenien sobrepès i el 44 per cent obesitat.









L'excés de greix abdominal al voltant de la meitat del cos, anomenada obesitat central, és un marcador de distribució anormal del greix. Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a Europa. Cada any es diagnostiquen més de 11 milions de casos nous i es registren 3,9 milions de morts per aquesta causa al continent.





L'estudi també ha trobat que només el 47 per cent dels que prenen medicació contra la hipertensió s'assoleix l'objectiu de pressió arterial de menys de 140/90 mmHg (mil·límetres de mercuri). Entre els que prenen medicaments hipolipemiants, únicament el 43 per cent aconsegueix l'objectiu de colesterol LDL menor de 2,5 mmol / L.









D'altra banda, molts participants que no prenen cap tractament antihipertensiu i / o hipolipemiant tenen una pressió arterial i un colesterol LDL elevats. Entre els pacients que reben tractament per a la diabetis tipus 2, el 65 per cent d'ells aconsegueix l'objectiu de sucre en sang de l'hemoglobina glucosilada en menys del 7 per cent, segons la investigació.









"L'estudi mostra que una gran proporció de les persones en risc de patir una malaltia cardiovascular tenen un estil de vida no saludable i la pressió arterial, els lípids i la diabetis sense controlar", ha indicat la membre del comitè de direcció de l'Imperial College London (Regne Unit) per a l'estudi, la professora Kornelia Kotseva.





L'estudi s'ha realitzat des 2017-2018 en 16 països europeus amb 2.759 participant s. Es van incloure individus menors de 80 anys sense antecedents de malaltia arterial coronària o una altra malaltia ateroscleròtica, però que tenien un alt risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular.





Què comporta un risc alt





El risc alt es defineix amb una pressió arterial alta, 1 colesterol alt i / o diabetis. Per tant, l'estudi va reclutar a persones a les que se'ls havia receptat tractaments antihipertensius, hipolipemiants i / o contra la diabetis, ja sigui dieta, hipoglucemiants orals i / o insulina.





Als participants se'ls va preguntar sobre l'hàbit tabàquic, la dieta, l'activitat física, la pressió arterial, el colesterol i la diabetis. Es van incloure mesures d'altura, pes, circumferència de la cintura, pressió arterial, colesterol LDL i el nivell de glucosa en sang.





En aquest sentit, la investigació conclou que gairebé un de cada cinc, el 18 per cent, eren fumadors i només el 36 per cent arribaven al nivell d'activitat física recomanada, un mínim de 30 minuts cinc vegades per setmana.









"Els metges necessiten anar més enllà tractant els factors de risc que coneixen i sempre investigar l'hàbit tabàquic, l'obesitat, la dieta poc saludable, la inactivitat física, la pressió arterial, el colesterol i la diabetis", ha dit la professora Kotseva.





"Les persones sovint no saben que necessiten tractament. Per exemple, visiten al seu metge de capçalera per la seva diabetis, però no saben que també tenen pressió arterial alta. En el nostre estudi, molts participants amb pressió arterial alta i colesterol no estaven sent tractats ", ha agregat.





De forma paral·lela, l'experta ha reclamat iniciatives de salut pública per prevenir el risc de malaltia cardíaca i accident cerebrovascular, com "prohibir fumar, gravar aliments amb alt contingut en sucre i greixos saturats i proporcionar àrees per fer exercici".