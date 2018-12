Hotels Bestprice invertirà 7,5 milions en els hotels que obrirà a Madrid i Girona

Hotels Bestprice invertirà 7,5 milions d'euros en el seu propers hotels a Madrid i Girona, amb 5 milions per a l'establiment que construirà a la capital espanyola i 2,5 per al de Girona, que està previst per a finals de 2019.





El president de la companyia, Óscar Sánchez, ha explicat que estan preparant nous projectes en diverses ciutats espanyoles i que confien entrar al mercat alternatiu borsari (MAB) en el primer trimestre de l'any que ve.





Óscar Sánchez ha sostingut que ja estan negociant l'entrada d'entre 15 i 20 inversors i un capital de dos milions d'euros: "La perspectiva és créixer i ser el referent de l'economia real, dels emprenedors i de les startups".









Creu que l'entrada al MAB és un pas inexorable en el seu camí cap a la companyia que volen construir: "Si vols tenir 200 empleats, en la majoria de casos necessites recórrer al mercat financer perquè aposti per tu. Serem una empresa molt activa en MAB ".





Més hotels a Madrid i Barcelona

En paral·lel, la companyia, que compta amb un hotel al districte de Gràcia i un altre a l'avinguda Diagonal de Barcelona, preveu aixecar el seu cinquè i sisè hotel a la capital catalana (amb una inversió de cinc milions) i Madrid, respectivament.





Així mateix, Óscar Sánchez ha assegurat que també estan valorant construir nous hotels en altres ciutats espanyoles, com València i Sevilla, que podrien obrir les seves portes a partir de 2020. Ha assegurat que volen fer créixer el nombre d'habitacions a Barcelona si "els deixen" perquè, ha sostingut, la normativa del Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) afavoreix més a les grans empreses.













A la capital catalana tot i el Peuat

Óscar Sánchez es declara partidari de polítiques com el Peuat per posar límit a la proliferació d'hotels a la ciutat, però no de la seva redactat final perquè creu que no es pensa en el petit empresariat.





"Només poden obrir un hotel els grans grups perquè són els que es poden permetre un edifici sencer. Has d'anar fora del centre i amb grans operacions immobiliàries perquè has de tenir una parcel·la sencera", ha asseverat Sánchez.





Sánchez ha explicat que el Peuat els va paralitzar dos hotels, un situat davant de l'Hospital de Sant Pau i un altre al Poblenou: "Els vam impulsar el 2015, però va ser quan es va aprovar la moratòria del Peuat, i amb ella no vam tenir temps de posar els papers dins de l'Ajuntament i vam perdre molts diners ".





Any rècord

Óscar Sánchez confia a tancar l'exercici de 2018 amb un creixement del 10%: "En 2017 a nivell de facturació vam aconseguir el rècord. Tothom va pensar que seria el millor dels anys possibles. Nosaltres en aquest 2018 hem superat aquest millor any de tota la indústria, que va ser el 2017, per la qual cosa estem molt contents ".





A més, ha explicat que l'ocupació el 2018 ha rondat els mateixos valors que l'any passat, quan ja estaven plens: "Estem molt contents amb els nostres nivells d'ocupació i amb el nostre RevPar", ha afegit, sobre l'índex que valora el rendiment financer d'un establiment turístic.





"Possiblement tenim el millor (RevPar) que hi hagi per a establiments d'una a tres estrelles, molt proper als hotels de quatre, per això creiem que ens falten habitacions", ha valorat Sánchez.





Estabilitat política

Per consolidar aquests resultats, Sánchez creu que és necessari que es normalitzi la situació política perquè això afecta al sector turístic: "Els espanyols vénen menys a Barcelona, això és una realitat".





"L'únic que demanem és que les coses polítiques no haurien d'afectar en principi a la normalitat social", ha afegit, ja que no ajuda a Barcelona, que en la seva opinió té una bona oportunitat per ser una de les ciutats més importants d'Europa.





"Hem de ser capaços de no matar el prestigi i recordar-nos dels petits somiadors, dels emprenedors", ha conclòs.