Localitzen 100 locals i pisos al Raval en els quals es venia droga

Els agents de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han intervingut el 2018 més de 100 locals i pisos on es venia droga en el marc del Pla de Xoc de Ciutat Vella, especialment al barri del Raval, i el 70 % han estat recuperats pels propietaris, el que evitarà que continuï la pràctica delictiva a ells, segons el balanç de l'Ajuntament.









En una roda de premsa, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha detallat que s'ha passat dels 70 pisos actius als 20, i el comissionat de Seguretat de Barcelona, Amadeu Recasens, ha assegurat que els dispositius es mantindran fins que s'assoleixin els objectius: "Revertir una situació com aquesta requereix la col·laboració i cooperació dels diferents cossos i dels ciutadans".





L'intendent de la Guàrdia Urbana al districte de Ciutat Vella, Benito Granados, ha dit que confia que les prop de 1.000 detencions que s'han realitzat per fets relacionats amb el tràfic de drogues ajudin a que la situació al Raval no es torni a deteriorar: "Quan hi hagi judicis i sentències es començaran a veure els efectes".





El reforç policial s'ha incrementat en 13.600 les hores de servei dels agents policials, i la Urbana ha incorporat a 56 nous agents -la meitat de la nova promoció de juliol de 2018- per millorar les accions de prevenció i dissuasió als carrers, la qual que, segons Recasens, s'ha traduït en l'entrada en 59 pisos, en els quals s'ha detingut 79 persones, durant aquest 2018.





A aquestes dades s'han de sumar les dades del macrooperatiu de Mossos i Urbana, l'operació Bacar, en què es van realitzar 58 detencions i es van tancar 24 punts de venda, de manera que comptant totes les actuacions conjuntes en els últims dos anys s'han produït 147 entrades en domicilis i locals i s'ha detingut 201 persones, 32 de les quals han entrat a la presó.





En relació al treball de paisà del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) del Pla de Xoc del Raval, la majoria d'intervencions del GDU han estat per delicte lleu de furt, amb 315 intervencions i un total de 46 investigats, i, a més, entre març i novembre de 2018 s'han detingut o investigat a 401 persones, la majoria per requeriments judicials, per furts i per apropiació indeguda.





Pin ha detallat que l'Ajuntament treballa amb un total de 931 pisos identificats en algun moment com buits o ocupats amb finalitat de vendre drogues: el 41% buits (379); 29% habitats (273), el 25% pendent de verificar (233) i el 5% ocupats il·legalment (46), i la regidora ha dit que han aconseguit un acord amb 36 dels propietaris per poder destinar els pisos a habitatge social .