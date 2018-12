Un tribunal a la Xina ha decidit, de manera cautelar, impedir la "importació, venda i oferta de venda" de diversos models d'iPhone en el marc del procés de la demanda de Qualcomm a Apple per infracció de patents, segons ha assegurat la primera companyia en un comunicat.





En concret, el tribunal del país asiàtic ha impedit la venda dels models 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i X a quatre filials d'Apple a la Xina. No obstant això, no limita la venda d'aquells productes que ja estiguin en botiga o en mans dels distribuïdors.





"Apple se segueix beneficiant de la nostra propietat intel·lectual al mateix temps que es nega a compensar-nos. Aquesta decisió del tribunal és una confirmació més de la fortalesa de la cartera de patents de Qualcomm", ha assegurat el vicepresident de la firma i assessor general, Don Rosenberg.





Una de les patents sobre la base de la qual s'ha decidit prendre aquestes mesures se centra en l'ajust i canvi de format de les fotografies al mòbil, mentre que l'altra es centra en la gestió d'aplicacions mitjançant la pantalla tàctil al mateix temps que se segueixen fan servir altres 'apps'.