La PAH demana una moratòria dels desnonaments: "hi ha vides en jocs"

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha lamentat aquest dilluns 10 de desembre que "a l'Estat espanyol se segueix vulnerant el dret a l'habitatge per la inoperància dels parits polítics, que en lloc de vetllar per les ciutadanes ho fan per els interessos econòmic", com ho mostren els 10.508 desnonaments que s'han produït a Catalunya des de gener d'aquest any.





En un comunicat, coincidint amb el 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, l'entitat ha citat dades del tercer trimestre del 2018 del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que recullen que entre juliol i setembre s'han produït en aquesta comunitat 2.531 desnonaments, el 64% deguts a impagaments de lloguer.









"És urgent prendre cartes en l'assumpte, hi ha vides en joc, literalment. Exigim al Govern de Pedro Sánchez que no segueixi legislant com els anteriors governs i que sigui valent", ha afirmat la PAH.





Ha reclamat una moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables, reformar la Llei d'Arrendaments Urbans per donar més estabilitat al lloguer i generar un parc social amb habitatges buits dels bancs i "fons voltors" i garantint l'accés a l'aigua, llum i gas.





També ha demanat protegir "els més febles dels contractes hipotecaris", i ha indicat que les PAH de tot l'Estat sortiran al carrer en les pròximes setmanes per assenyalar als responsables que cada dia hi hagi desnonaments.