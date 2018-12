La titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Reus (Tarragona) ha processat l'alcalde del municipi, Carles Pellicer (CiU), i als regidors Montserrat Vilella (CiU), Noemí Llauradó (ERC), Jordi Cervera (Ara Reus) i Mariona Quadrada ( CUP) per un presumpte delicte d'odi a l'haver instat els hotels a expulsar policies allotjats després de l'1-O.





En un acte en què acorda continuar les diligències contra ells per un presumpte delicte d'odi, la magistrada considera que els polítics van fer públic un manifest el 3 d'octubre de 2017 durant el 'atur de país' que "conté una comminació expressa que incita l'odi i a la discriminació".





En l'escrit, afirma que el manifest, segons la seva opinió, excediria el dret a la llibertat d'expressió ja que "s'enfocava contra el col·lectiu d'agents de la Policia Nacional no pel fet de ser policies, sinó 'policia espanyola", incorrent en un delicte per discriminació i odi basat en l'origen nacional del subjecte.





En aquestes dates, un centenar d'agents de la Policia Nacional s'allotjava a l'Hotel Gaudí de Reus després de desplaçar-se a Catalunya des d'altres comunitats per participar en l'operació Copèrnic per impedir l'1-O, i van rebre nombroses mostres de rebuig dels veïns, que els van tirar pintura, els van insultar i es van concentrar davant l'immoble amb consignes com 'fora les forces d'ocupació'.





En aquest context, el 3 d'octubre partits i associacions independentistes van convocar una manifestació i a la plaça Mercadal, on hi ha l'Ajuntament, es va donar lectura a un manifest signat per l'alcalde i els regidors en els quals s'instava als hotelers "a què facin tot el necessari perquè de manera immediata deixin d'allotjar en els seus establiments i abandonin" la ciutat.





Posteriorment, la concentració, que va aglutinar a entre 3.000 i 4.000 persones, es va dirigir a l'Hotel Gaudí cridant consignes contra els policies i "amb la clara intenció i voluntat de expulsar-los de Reus", i posteriorment aquesta mateixa tarda va arribar fins allà altra manifestació convocada a la ciutat.





Per a la jutge, es tracta d'"actes de fustigació, hostilitat i persecució" protagonitzats per alguns ciutadans de Reus, encoratjats en moltes ocasions des de xarxes socials i per les manifestacions de responsables polítics, que van obligar els agents a anar-se'n abans del previst de els hotels i que els va generar sentiments d'humiliació, angoixa i menyspreu.





En l'acte, la magistrada rebutja l'argument que van donar els investigats que va ser una 'mera declaració d'intencions' que no va passar pel Ple de l'Ajuntament, i considera que de les manifestacions "s'infereix que la intenció era la d'encoratjar i incitar a la població perquè expulsessin als policies ", augmentant i agreujant la tensió ciutadana i l'animadversió cap a ells.





ARXIUS





El Jutjat, d'altra banda, arxiva la causa contra altres dos regidors que van participar en concentracions contra la presència policial a l'hotel, al concloure que no queda provat què hagin pogut incórrer en un discurs d'odi.





També s'arxiva el procediment contra l'amo i un empleat d'un gimnàs que van demanar als policies no seguir acudint al seu establiment, perquè només ho van fer per "por de pèrdua de clients" davant la pressió d'altres usuaris, ja nou bombers de la Generalitat que es van manifestar amb els seus uniformes.