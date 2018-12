Vox es querella aquest dimarts contra Torra per apel·lar a la violenta via eslovena

Vox presenta aquest dimarts una querella al Tribunal Suprem contra el president de la Generalitat, Quim Torra, pels delictes de provocació, conspiració i proposició per a la rebel·lió després de la seva apel·lació a la denominada via eslovena per avançar en la independència de Catalunya.





La formació presidida per Santiago Abascal reclama a més com a mesures cautelars la detenció immediata del president català, la seva posada a disposició judicial i la presó preventiva.





Vox ha adoptat aquesta mesura "davant la inacció del Govern" de Pedro Sánchez i després que Torra realitzés "una expressa crida a l'ús de la violència" en afirmar que "l'única manera que Catalunya avanci és seguir la via eslovena: la Llibertat".





Apel·lant a l'article 477 del Codi Penal, Vox argumenta en la seva querella que l'anomenada 'via eslovena' per aconseguir la independència de Catalunya no és sinó "una crida a la rebel·lió violenta contra l'Estat, tal com va passar en l'esmentat país centre europeu en el que es va viure una guerra de deu dies que va acabar amb al voltant de 150 persones mortes".





A més, explica en la seva querella que la comissió d'actes violents es va materialitzar "en la comissió d'actes de sabotatge de les principals vies de comunicació" de Catalunya entre els dies 7 i 8 de desembre, "amb immediata posterioritat a la crida realitzada pel querellat i en ocasió de la celebració dels actes de commemoració de l'aniversari de la proclamació de la Constitució Espanyola".