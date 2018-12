Marlaska adverteix la Generalitat per la manca d'actuació de Mossos però nega que sigui un intent de 155

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que el Govern central adequa la seva política i la seva actitud a la "realitat del moment" i als fets que s'esdevenen a Catalunya.





Recalcant que l'avís enviat a la Generalitat perquè expliqui la manca d'actuació davant els talls a l'AP7 protagonitzats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) no vol dir que s'estigui preparant el terreny per aplicar l'article 155 a Catalunya.





"Diria que simplement estem treballant i adaptant la política del Govern central als fets que van desenvolupant-se", ha assegurat Marlaska, rebutjant que aquest avís suposi un pas previ a l'155.





En una entrevista a Onda Cero, el titular d'Interior ha assenyalat que la carta remesa per l'Executiu a última hora de dilluns busca que la Generalitat expliqui el que ha passat a l'AP7 el passat cap de setmana. "Es van veure alguns fets que no semblaven compatibles amb el desenvolupament en pau i tranquil·litat dels seus drets i llibertats", ha valorat sobre els bloquejos organitzats pels CDR.





EXPLICACIONS





Segons Marlaska, es va poder observar com "no hi va haver intervenció" per part dels Mossos d'Esquadra i apunta que és una realitat "difícilment discutible". "Intentem que se'ns expliquin les raons per les quals s'han produït aquests actes, que no poden ser una rutina, ni esporàdics tampoc", ha subratllat.





Si bé no ha volgut anticipar que mesures pot adoptar l'Executiu si les explicacions de la Generalitat no resulten convincents, Marlaska ha volgut deixar clar que el Govern compta amb "instruments" per garantir l'ordre públic a Catalunya.