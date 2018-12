Convoquen vaga a Renfe el 21 de desembre i el 7 de gener

El sindicat Comissions Obreres ha convocat vaga per als propers 21 de desembre i 7 de gener, coincidint amb l'inici i el final de les festes nadalenques.





Aquesta aturada se suma a la prevista pels interventors de tren el 14 de desembre.





CCOO protesta per la disminució de la plantilla i reclama un pla plurianual de recursos humans que inclogui la renovació dels llocs de treball, així com l'equilibri de gènere, ja que les dones amb prou feines representen un 13 per cent del personal.





Segons l'opinió del sindicat, l'aposta ferroviària se centra exclusivament en l'AVE i s'oblida la resta de la xarxa, que és la que fa servir el 90 per cent dels usuaris.