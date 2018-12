Torra canvia de criteri després de dos dies de dejuni i defensa la via democràtica i pacífica

Després 48 hores de dejuni en suport a la vaga de fam dels polítics presos, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest dimarts la lluita democràtica i pacífica com la via que mai deixaran de reivindicar, i ha cridat a la "revolta cultural" davant dels populismes actuals davant un ple auditori del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.





Torra ha fet aquestes declaracions després de la polèmica per la seva defensa a la via eslovena com a forma per aconseguir la independència de Catalunya, que va ocasionar desenes de morts.





Davant 200 personalitats del sector cultural, ha dit: "Aquesta també és un nostra lluita, la vostra lluita, una lluita democràtica i pacífica que no deixarem mai de reivindicar".





"Més que mai avui és necessària la revolta cultural", ha dit costat de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i després d'aprovar el Consell Executiu un paquet de mesures relacionades amb el sector.





El líder de la Generalitat ha demanat "plantar els perills de l'autoritarisme", que responen a criteris d'amenaça, repressió i por.





Abans de presentar en roda de premsa el detall de les propostes aprovades per la reunió de Govern, Torra ha defensat la cultura com a "eina de cohesió" i ha exalçat el seu poder altament democràtic.