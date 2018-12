El Govern central estudia una resposta a Torra per defensar la violenta via eslovena per a Catalunya

La vicepresidenta del Govern central i ministra de la Presidència, Relacions en les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, ha considerat aquest dilluns que el president català, Quim Torra, ha encoratjat a una "via sagnant" en relació al seu plantejament sobre la "via eslovena "per a Catalunya i ha criticat la seva actitud davant els incidents protagonitzats pels CDR.





Per això, assegura que el Govern central té "tota la capacitat de resposta en la via administrativa i en totes les possibles" davant l'arenga del president.





Calvo ha assenyalat que Torra no pot seguir creant més inseguretat a Catalunya perquè la seva actitud és la contrària a l'obligació que té com a càrrec públic.





Carmen Calvo ha mostrat la seva preocupació per l'actitud del president català davant els incidents que s'han viscut a Catalunya amb els CDR, ja que no pot dir als cossos de seguretat que no facin el que han de fer.









"Això és el contrari al que ha de fer un càrrec públic, que ha de donar seguretat i tranquil·litat a la convivència i a la resolució dels problemes", ha indicat abans de lamentar que Torra "no sap ni de lluny quina és la seva posició estatutària ni constitucional".





El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha censurat les declaracions del president català a favor de la via eslovena per avançar en la independència de Catalunya perquè considera que "sembla que està cridant a la insurrecció" tot i que ha deixat clar que "el que compten són les accions", descartat així que el Govern central vagi a aplicar l'article 155 en resposta, com ha demanat el PP.





"És un llenguatge que sembla que estigui cridant a una insurrecció", ha avisat el cap de la diplomàcia espanyola a la premsa a la seva arribada a la reunió amb els seus homòlegs de la UE, després de ser preguntat si hi ha preocupació per les declaracions de Torra a favor de la via eslovena.





"A tothom inquieta naturalment aquest tipus de plantejament", ha admès Borrell.





Tot i que no és "la primera vegada que els líders independendistes recorren a aquest tipus de plantejaments" ja que al Parlament de Catalunya "han proposat seguir la via de Kosovo" i l'exvicepresident català Oriol Junqueras ha apostat per "seguir la via irlandesa", que "va acabar en una guerra civil tremenda", Borrell ha admès que les noves declaracions de Torra i Toni Comín a favor de la via eslovena s'han fet amb "contundència" i de forma "molt rotunda" en afirmar coses com que estaven "disposats a pagar el preu més alt que calgui, que el final serà dramàtic, ni un pas enrere" i sembla que estan "cridant a una insurrecció".





El president del PP, Pablo Casado, ha reclamat al Govern centralaplicar de forma immediata l'article 155 de la Constitució a Catalunya després que el president de la Generalitat apel·lés a la via eslovena cap a la independència.





"Les declaracions bel·licistes de Torra apostant per la violenta" via eslovena "justifiquen l'aplicació immediata de l'article 155 que portem reclamant mesos al Govern", assegura Casado en un apunt al seu perfil de Twitter.





Segons el líder del PP, l'independentisme pretén "balcanitzar" Espanya, però el que ha aconseguit és "ulsteritzar" Catalunya, en referència a la intervenció de l'autonomia per part de l'Executiu central.













La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de "blanquejar" el president de la Generalitat i li ha exigit que "deixi de mirar a un altre costat" i "actuï" a Catalunya, després que Torra apel·lés aquest dissabte a la via eslovena d'independència.





En declaracions a Antena3 ha carregat contra l'executiu per "sorprendre's" dels postulats que defensa el dirigent de la Generalitat. "S'adonen ara de les barbaritats que diuen. Portem mesos denunciant que això és insuportable", ha assegurat Arrimadas.





"No pot ser que Torra sigui soci del Govern d'Espanya i que el Govern central hagi criticat els que denunciàvem això. Es veia venir, però per quedar-se uns mesos més a Moncloa han estat blanquejant Torra", ha indicat la dirigent de Ciutadans, qui ha avisat que la jornada del 21 de desembre, quan els CDR han anunciat protestes contra el Consell de Ministres previst a Barcelona, pot ser una jornada "molt dura".





PABLO IGLESIAS





El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha demanat a Torra, reflexionar, apostar per una estratègia de futur i no apostar per la "proclama més incendiària".





En una entrevista de Tv3, Iglesias ha assumit les dificultats de l'Executiu de Torra per pensar en les correlacions de forces en l'Estat perquè hi ha dirigents polítics empresonats, però li ha cridat a donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), l'aprovació dels quals ha vinculat amb una resistència a una possible aliança entre Cs, PP i Vox per governar Espanya.





"Si alguns dirigents en lloc d'escriure en Twitter el primer que se'ls passa per l'estómac, prenen aire i pensen cinc minuts potser podem demostrar que podem arribar a un acord en clau de compromís democràtic de cara al futur", ha raonat en referència al fet que l'aposta per la via eslovena va ser publicada en el compte oficial de Twitter del Govern.