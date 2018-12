Torra exposa la 'via eslovena' com a últim recurs per aconseguir la independència

Durant la presentació del Consell per la República Catalana a Brussel·les , el president de la Generalitat Quim Torra va triar la independència d'Eslovènia com a exemple per a materialitzar la independència de Catalunya, en un procés en el qual no hi hagi marge per retrocedir i s'acceptin les seves conseqüències, siguin les que siguin.









"Ja no hi ha marxa enrere, estem disposats a tot per viure lliures. Fem com ells (Eslovènia) ", va dir el president ahir a la capital europea, sense esmentar que la separació d'Eslovènia de l'antiga Iugoslàvia va implicar més de mig centenar de morts i prop de 300 ferits.





"Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar i tirar cap endavant en el camí de la llibertat amb totes les seves conseqüències fins aconseguir-ho. Fem com ells. "La via eslovena és la nostra via", va repetir Torra.









Igualment, l'exconseller exiliat a Brussel·les, Toni Comín, ha instat a seguir en lluita per la independència sigui com sigui. "El tram que ens queda fins arribar al final, no hem de enganyar-nos més, serà dramàtic. Ha arribat l'hora de pagar el preu alt, injust, però inevitable de la nostra llibertat ", va declarar Comín, afirmant que Espanya" ha convertit la integritat territorial en religió ".





En la mateixa línia, l'expresident Carles Puigdemont va culpar l'Estat central de ser repressiu i no donar alternatives perquè "no les tenen". "L'únic discurs que té Espanya per als catalans és el del Rei, un discurs amenaçador, tenebrós, que avala l'ofensiva total contra la societat catalana", va dir Puigdemont.





L'expresident també va anunciar les incorporacions de Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, Elisenda Paluzie, Antoni Castellà, Meritxell Budó i Neus Torbisco-Casals a aquest consell fundacional a part de la seva presidència.









El dejuni del president





En la lína de suport a la independència, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciat a les 9.30 hores d'aquest diumenge un dejuni de 48 hores en solidaritat amb la vaga de gana iniciada per quatre dels dirigents polítics empresonats.





Torra ha participat en un dejuni organitzat en el Dipòsit del Rei Martí de Sarrià, a Barcelona, i a les 19 hores d'aquest diumenge es traslladarà al Monestir de Montserrat (Barcelona), i continuarà el seu dejuni fins al dimarts.









El president també va anunciar que tenen previst enviar una declaració del Govern amb el seu posicionament sobre la vaga de gana a tots els "primers ministres dels estats europeus i a les associacions de Drets Humans d'Europa i EE.UU".





"Cal fer arribar a tothom aquest clam", va assenyalar Torra, que se sumarà així a les accions de dejuni impulsades per la plataforma 'Prou Ostatges!' de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que demana a la població encadenar dejunis en quatre punts de la província de Barcelona: Barcelona cabdal, Montserrat, Terrassa i Cornellà de Llobregat.









Crisi dels Mossos: Torra es reuneix amb Buch per trobar una solució

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix amb el Conseller d'Interior, Miquel Buch per buscar una solució a la crisi dels Mossos .













Un conflicte en què els Mossos acusen l'actual Govern de desacreditar la seva autoritat i que ha generat divisió entre els mateixos independentistes.









A més, el diputat de C's en el Parlament de Catalunya, Nacho Martín, ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, qüestioni als Mossos d'Esquadra, en lloc de recolzar-los, i que "es posicioni a favor dels comandos separatistes".