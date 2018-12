Fiscalia investiga per què els Mossos no van impedir els talls de carretera dels CDR

La Fiscalia Superior de Catalunya ha incoat diligències d'investigació per determinar si va poder haver manca d'actuació dels Mossos d'Esquadra davant els talls de carretera causats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) el 8 i 9 de desembre.





El fiscal superior, Francisco Bañeres, relata en el seu escrit que els Mossos van anar al tall que es va fer a l'autopista AP-7 a l'Ampolla (Tarragona) el 8 de desembre, i l'aixecament de barreres de peatges el 9 de novembre, però el seu comportament presumptament "no es va orientar a dissuadir els concentrats" ni a restablir l'ordre jurídic.









Així, demana un informe al comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, sobre les actuacions realitzades aquests dies perquè poden derivar responsabilitats si es confirma "absència de comminació per part de les unitats desplegades, o lenitat en exigir el restabliment de l'ordre".





En el seu escrit, datat aquest mateix dimarts, el fiscal descriu que el 8 de novembre va haver-hi una "invasió per part d'un nombre indeterminat de persones" de l'autopista AP-7 a L'Ampolla, que va quedar inutilitzada entre les 07.00 i les 22.00 hores.





El grup, convocat pels CDR, va collocar en la calçada de l'autopista pneumàtics, branques i altres objectes que van interrompre el pas de vehicles "que usaven la via i que aspiraven a fer-ho sense sobresalts".





L'endemà, diversos grups de persones van acudir a la tarda a diferents punts de peatge d'autopista en localitats com Martorell, La Roca del Vallès (Barcelona) i Girona, on van aixecar barreres propiciant "que una multitud de conductors que circulaven per aquestes vies ho realitzessin de manera gratuïta" causant perjudici a la concessionària.





NO VAN DISSUADIR ALS CDR





El Ministeri Públic relata que en tots dos episodis es té constància que van comparèixer dotacions dels Mossos, si bé les informacions ressalten que "el comportament de les unitats destacades no es va orientar a dissuadir als concentrats".





Tampoc es va emprar, d'haver estat necessària, prossegueix el fiscal, "la força imprescindible i proporcional per restablir l'ordre jurídic davant una actuació il·legal", permetent una permanència injustificada dels manifestants.





Amb això, considera que va poder permetre's "la lesió de drets de la multitud d'usuaris de l'autopista i a una multiplicació en el crebant de l'empresa concessionària".





El fiscal reclama en el seu decret que Esquius li remeti un informe en el qual es detallin les actuacions practicades, amb indicació dels responsables de les operacions així com les ordres o comunicacions realitzades durant els esdeveniments i les ressenyes dels incidents.