El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha negat aquest dimarts que hi hagi un acord dels grups parlamentaris sobre la renovació de la composició del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





Ho ha dit en roda de premsa, després que la setmana passada transcendís que Cs, ERC i JxCat havien pactat la renovació del Consell de Govern de la CCMA amb Saül Gordillo com a president de l'organisme i que dels sis integrants, dos els anava a proposar ERC, dos JxCat, un Cs i un altre el PSC.





Ha assegurat que "els acords existeixen si es signen i voten", i que això no ha succeït, per la qual cosa afirma que Cs seguirà treballant perquè la direcció de la CCMA estigui formada per persones que busquin la neutralitat i pluralitat dels mitjans públics.





Carrizosa ha explicat que la seva prioritat és que el Consell de Govern de la CCMA estigui compost per "persones que no vagin al pas que marqui el Govern separatista", i ha insistit que faran tot el possible perquè sigui així.





A més, no ha aclarit si la falta d'acord es deu als esdeveniments polítics recents a Catalunya com l'apel·lació del president de la Generalitat, Quim Torra, de la via eslovena i l'actuació dels Mossos en les protestes dels CDR.





"No és una negociació, el que ens correspon a nosaltres com a primera força política del Parlament és tenir veu pel que fa als nomenaments que hi hagi a la CCMA. Si som la primera força del Parlament, és obvi que tenim alguna cosa a dir", ha reivindicat.





COMPAREIXENÇA DE TORRA





El dirigent de Cs ha lamentat que la Mesa del Parlament hagi decidit no tractar les peticions perquè Torra comparegui davant del ple per donar explicacions sobre la seva apel·lació a la via eslovena.





Ha criticat que els grups independentistes "s'han posat d'acord per amagar a Torra i que no doni explicacions d'alguna cosa gravíssim", ja que considera que el president del Govern hauria d'intervenir en el ple de la Cambra, ja sigui per donar explicacions , disculpar o dimitir sobre aquestes declaracions.





EL COL·LEGI DE PERIODISTES CRITICA EL REPARTIMENT





El Col·legi de Periodistes ha publicat una nota en què expressa la seva "disconformitat per la manera de procedir i l'absoluta indignació i decepció pel mercat en el repartiment de càrrecs de mitjans públics de la CCMA".





L'entitat considera una "burla" que els partits polítics negociïn de manera opaca qui ha de formar part del consell. "És tota una perversió de la llei. Convé recordar que els mitjans públics han d'estar al servei dels ciutadans i no dels partits ", conclou el col·legi.