Després de la renúncia de Kevin Hart com a amfitrió de la 91º cerimònia dels Premis Oscar per uns tuits homòfobs que va publicar fa anys, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques baralla no comptar amb cap presentador durant la gala.





L'Acadèmia està considerant que la cerimònia, que se celebrarà el proper 24 de febrer, sigui conduïda per "un munt de famosos, una mica a l'estil Saturday Night Life, amb gent de moda", segons han assenyalat fonts que prefereixen mantenir l'anonimat a Variety. La junta de directius de l'Acadèmia, que també està considerant "un monòleg de grup", es reunirà aquest dimarts 11 de desembre per estudiar les seves opcions i prendre una decisió.





Les dues passades edicions, presentades per Jimmy Kimmel, van tenir dades molt baixos d'audiència. De fet, la 90º edició va ser seguida per 26.500.000 de persones, la xifra més baixa en la història dels premis Oscar. I ara, després de la polèmica de Hart, la gala s'enfronta a una nova pèrdua d'espectadors.





Hart va renunciar a presentar la cerimònia el passat dijous 6 de desembre, un dia després que anunciés la seva participació. La decisió va ser presa després que sortissin a la llum uns tuits ofensius cap a la comunitat LGTB. "He decidit renunciar a presentar els Oscar aquest any", va escriure el comediant a Twitter després que es negués a disculpar-se per les seves acudits homòfobs.





"No vull ser una distracció en una nit en la qual s'hauria de celebrar l'increïble talent de tants artistes", va anunciar l'actor de comèdies com Escola per fracassats o Jumanji: Benvinguts a la jungla. "Els meus més sinceres disculpes a la comunitat LGBT per les meves insensibles paraules en el passat", va dir finalment.