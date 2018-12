La Policia Nacional desarticula una xarxa que finançava el gihadisme des presons espanyoles

Investigadors de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional en col·laboració amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries han desarticulat un grup de quatre persones de nacionalitat siriana i edats compreses entre els 26 i els 42 anys que presumptament participaven en delictes de finançament del terrorisme, tràfic d'armes, tràfic il·legal de persones i adoctrinament terrorista.





L'operació part d'informació i les investigacions que van permetre relacionar amb activitats vinculades al suport d'organitzacions terroristes yihadistes una sèrie d'operacions dutes a terme entre 2014 i 2016 contra xarxes de narcotràfic que operaven a la Mediterrània.





Les investigacions acrediten l'existència d'un entramat d'empreses dedicades al transport de mercaderies per via marítima que comptava amb embarcacions registrades en navilieres de Síria i Turquia i que servien com a tapadora de les activitats il·legals de l'organització criminal.

Els quatre investigats, que capitanejaven aquestes embarcacions, comptaven amb la màxima confiança de l'organització criminal i executaven tasques de control i supervisió encaminades a que el carregament il·lícit arribés al seu destí, constituint el que en l'argot delinqüencial es denominen "notaris".





S'ha constatat que aquest entramat transportava droga per aigües de la Mediterrània, principalment amb destinació a Líbia, amb la finalitat de finançar als grups insurgents de la zona.





Allà també intercanviaven carregaments d'haixix per armes que després eren destinades a grups terroristes que operen a la Banya d'Àfrica i zones de conflicte a Síria.





Així mateix, aquestes embarcacions es van dedicar al tràfic d'immigrants des de Síria i Líbia fins a les costes d'Europa, principalment Grècia, Itàlia, Xipre i Malta, servint també aquest tràfic de persones per a finançar activitats terroristes, com demostren varies informacions sorgides després de les indagacions.





Aquesta activitat criminal està acreditada des de 2012, coincidint amb les crisis migratòries ocasionades per l'esclat de les primaveres àrabs en diversos països nord-africans i de l'Orient Mitjà.





Els investigadors han relacionat a individus d'aquest entramat criminal amb l'incident ocorregut el 2015, quan es va interceptar en alta mar a l'embarcació de nom Ezzaden, que havia estat abandonada a la deriva amb 470 immigrants a bord.





CAPTACIÓ I ADOCTRINAMENT





Un dels quatre investigats en aquesta operació també està imputat per la seva presumpta participació en un delicte de captació i adoctrinament gihadista d'un grup de joves interns a la presó, majoritàriament de nacionalitat marroquina.





Aquestes activitats de radicalització gihadista i captació dins de les presons són un motiu d'alerta permanent per la Policia Nacional.





L'operatiu, que inclou quatre registres en les cel·les dels investigats en els centres penitenciaris Madrid III (Valdemoro), Madrid VI (Aranjuez), Ocaña I (Toledo) i Teixeiro (la Corunya), s'ha dut a terme sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 6 i ha estat coordinat per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.