Sánchez vol recuperar el centre polític entre les amenaces de Torra i la mà dura de la dreta

El president del Govern central, Pedro Sánchez, es disposa a reivindicar que hi ha espai a Catalunya per practicar una política que se situï entre la duresa per la qual advoquen PP i Ciutadans per combatre l'independentisme i els vaivens dels independentistes sobre la seva aposta per la via unilateral per assolir l'objectiu de separar-se d'Espanya.





De cara al Ple d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats sobre Catalunya, el cap de l'Executiu ha preparat un "discurs d'Estat" que persegueix demostrar que hi ha encara un buit per poder avançar cap a una solució, un espai entre les posicions maximalistes i dures com les que reclamen PP i Ciutadans --defensors d'activar de nou ja l'article 155 de la Constitució-- i les postures canviants de l'independentisme, avancen fonts de l'Executiu.





Sánchez no va a defugir cap debat que plantegen els representants dels grups, però la seva intenció és la d'oferir un discurs molt institucional que no renunciï a la mà estesa a l'independentisme si aquest rectifica els seus comportaments dels últims dies, en els quals han permès als Comitès de Defensa de la República tallar durant 15 hores l'AP-7 i en què el president Torra ha apel·lat al model eslovè perquè Catalunya assoleixi la independència, quan l'exrepública iugoslava es va independitzar després d'una guerra de 10 dies.





El debat tindrà lloc a uns dies que el Consell de Ministres es reuneixi el proper 21 de desembre a Barcelona, amb els CDR organitzant mobilitzacions i protestes contra la presència del Govern espanyol a la Ciutat Comtal.





Després l'amenaça del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ordenarà intervenir a Policia i Guàrdia Civil si la Generalitat no dóna instruccions clares als Mossos d'Esquadra perquè garanteixin la seguretat i l'ordre públic després de la seva inacció davant l'actuació dels CDR el cap de setmana passat a les autopistes, la Generalitat ha assenyalat avui que vetllarà per garantir el dret de reunió del Consell de Ministres però també el de les protestes que aquesta trobada pugui suscitar, ja que part de la població ho considera una provocació.