Dembélé aconsegueix l'empat del FC Barcelona tot i les polèmiques

El FC Barcelona i el Tottenham Hotspur han empatat (1-1) aquest dimarts al Camp Nou, en l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, en una nit a la qual es va presentar ben despert Ousmane Dembélé amb un gol de bella factura, i en la qual l'empat de Lucas Moura va salvar als anglesos per anar, com a segons, als vuitens de final.





Els nervis els va posar el ball de resultats a Barcelona i Milà. Al Barça no li anava res en aquest estira i arronsa, però va fer el seu treball d'anar a buscar el triomf, el prestigi i respectar la competició. El Tottenham, eliminat fins al moment de la seva empat des que l'Inter va igualar també el seu partit contra el PSV Eindhoven en el minut 73, va estar ofensiu però amb certa por.





Al final la seva agonia es va transformar en gol, de Lucas Moura a bon centre d'Harry Kane en el minut 85, i van traslladar la pressió a un Inter que havia d'i buscava la remuntada completa, que no va arribar. El Barça, un altre punt més i bones sensacions per a jugadors menys habituals. El Tottenham, que veia a Jasper Cillessen com un gegant diabòlic, finalment va poder superar l'holandès, somiar i festejar.





Hi va haver revolució al Barça però Ernesto Valverde va optar per la via mesurada. Sense Riqui Puig, l'esperança de molts blaugranes, però amb Miranda de titular al lateral esquerre i Aleñá a la medul·lar al costat d'Arthur, que tornava de lesió. Uns canvis que no van afectar gaire, ja que Ousmane Dembélé es va guanyar aviat la redempció de la seva afició.





No va fer tard, sinó que va accelerar com mai per arribar aviat a la seva cita amb el gol. Segon a la Lliga de Campions i novè en el que va de temporada per al francès, que haurà estat castigat pel club per arribar tard a dos entrenaments, l'últim aquest diumenge, però que al camp no ha tingut càstig.





Dembélé es va despertar a si mateix, al seu equip ia un Camp Nou confiat, de baixa assistència i molts spurs a les grades. El gal va robar una pilota al centre del camp, es va anar com una gasela amb autopassada, va a Harry Winks, va rematar amb l'esquerra enganyant Lloris i gol.





Malgrat no ser un partit brillant del Barça, els blaugranes van poder anar-se'n 2-0 dalt al descans però Philippe Coutinho va enviar el seu xut al pal després caracolear a l'àrea entre tres defenses anglesos. També ho va provar Ivan Rakitic, aquesta vegada de '4', però Lloris va estar atent. Ja en la segona part, Coutinho va calcar la seva jugada i la va tornar a estavellar a la fusta.





Qui necessitava guanyar era el Tottenham, tot i que que el PSV Eindhoven s'avancés al Giuseppe Meazza a l'Inter de Milà amb gol de Lozano en el minut 13, va fer que els Spurs es tranquil·litzessin. Potser massa, encara que amb Eriksen, Alli, Son i Kane tenien tant poder ofensiu que van fer que Cillessen s'erigís en el millor jugador blaugrana, un porter a l'ombra de Ter Stegen que sol complir amb nota quan juga.





L'holandès hagués estat el botxí del Tottenham, però no va poder fer res al tir a boca de canó de Lucas Moura. Abans, havia salvat tots els mobles, sobretot en un mà a mà amb Son que va treure amb el peu esquerre. A l'coreà va detenir tots els seus trets, també a Kane o Eriksen. No obstant això, l'anar de menys a més dóna el bitllet als de Mauricio Pochettino com a segons, per darrere d'un Barça que ja tenia els deures fets i que va sumar 14è punt.





DADES





Amb la seva entrada al terreny de joc en el descans, en lloc d'Ivan Rakitic, Sergio Busquets va disputar el seu partit centenari a la Lliga de Campions i va entrar en el selecte grup format per Leo Messi, Gerard Piqué, i els ja fora de l'equip Víctor Valdés , Carles Puyol, Xavi Hernández i Andrés Iniesta, que també són centenaris en 'Champions' amb el club.





A més, amb aquest empat, el Barça aconsegueix un altre registre històric igualant el Bayern com a únics equips que han aconseguit resultar invictes en 29 partits consecutius a la Lliga de Campions.