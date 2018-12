Sánchez portarà la Policia a Catalunya si hi ha "desistiment de funcions" de la Generalitat

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que si la Generaltiat segueix amb "desistiment de funcions" pel que fa a garantir la seguretat ciutadana, així com a donar les ordres pertinents als Mossos d'Esquadra, l'executiu central portarà agents policials a Catalunya.









Sánchez ha destacat que "hem escoltat per part de líders independentistes una retòrica inflamatòria i inacceptable" i ha assegurat que "des del Govern central no permetrem la deixadesa de funcions dels Mossos".





Per tot això, ha anunciat que des del Govern central s'han posat en contacte amb el Govern català per informar-los que "en el cas de persistir amb la seva actitud, desplaçarem a les forces de seguretat de l'Estat per garantir la seguretat".





Així, el Govern espanyol enviarà a Catalunya un "nombre suficient" d'efectius policials en cas que el Govern persisteixi en la seva política de permissivitat i de desistiment de funcions davant les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que posen en risc la seguretat dels catalans.





És l'advertiment que ha reafirmat aquest dimecres el president del Govern a la Generalitat catalana, en línia amb la carta remesa el dilluns pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.





Sánchez ha arremès contra la defensa de la via eslovena para Cataluñnya defensada pel president Quim Torra perquè denota la "desesperació de qui no té més argument que la mentida".





En la seva primera intervenció en el Ple del Congrés dels Diputats dedicat a Catalunya, Sánchez ha advertit que reivindicar com ho fa l'independentisme català la via kosovar o eslovena denota un "desconeixement de la història" i una "manipulació inacceptable", entre altres coses perquè Eslovènia va aconseguir la independència després d'una guerra de 10 dies que es va saldar amb desenes de morts.





Sánchez ha recordat l'etapa en què va treballar com a membre del gabinet de l'Alt Representant de Nacions Unides a Bòsnia Hercegovina, en la qual va viure de primera mà les conseqüències de les guerres civils en l'antiga Iugoslàvia, i en particular, com els refugiats kosovars fugien de la neteja ètnica. "No fa falta que m'ho expliquin. Ho vaig veure i ho vaig viure", ha subratllat.





D'altra banda, ha destacat que el Consell de Ministres aprovarà la pujada del Salari Mínim Internacional (SMI) a 900 euros el pròxim 21 de desembre, quan es reunirà a Barcelona, tot i les mobilitzacions i protestes previstes al carrer.