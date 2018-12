Jaume Roures, de nou interessat a comprar el Grup Zeta

Després de mesos de negociacions sense èxit per comprar el Grup Zeta ('El Periódico de Catalunya','Sport'), de nou l'empresari Jaume Roures (Mediapro) ha mostrat interès en fer-se amb la companyia.





En les últimes setmanes semblava que cobrava força l'opció de Premsa Ibèrica, però la petició d'Antonio Asensio de rebre un bonus d'entre 15 i 20 milions d'euros ha provocat la marxa enrere.









Vocento ja va desistir a finals d'estiu i es va desmarcar de les negociacions. Ara és Roures qui podria tornar a intentar-ho.





Segons les previsions, la venda de Zeta té de termini fins a finals de desembre, quan a Asensio li venç un termini amb els bancs per abonar sis milions d'euros i complir així amb l'acord de refinançament del deute. Però Zeta no té aquests fons econòmics per fer front al pagament.





CaixaBank, Banco Popular, Sabadell i BBVA integren el principal consorci de la gent gran creditors. En 2017 van subscriure amb Zeta un acord de refinançament pel qual el grup haurà de pagar un crèdit de 100 milions d'euros abans de 2025. Per facilitar la venda, Zeta va plantejar un quitament del 50%.