La primera ministra, Theresa May, afronta una qüestió de confiança en el si del grup parlamentari del Partit Conservador, una iniciativa que arribaria després que la cap del Govern britànic es veiés obligada a ajornar sense data la votació sobre el seu pacte del Brexit.





La votació es fa entre les 18.00 i les 20.00 hores (una hora més a l'Espanya peninsular) i May necessita comptar amb una majoria de vots a favor per poder continuar sent líder dels 'tories' i primera ministra.





Graham Brady, el president de la Comissió 1922 de la Cambra dels Comuns -l'òrgan parlamentari que pot convocar una qüestió de confiança interna en el grup conservador-, ha assegurat que ja s'ha obtingut el nombre de vots per convocar una qüestió de confiança interna.









Després que diversos mitjans britànics informessin de la possible convocatòria de la qüestió de confiança interna, tres ministres han mostrat en xarxes socials el seu suport a May en un moment especialment complicat per la tramitació final de l'acord del Brexit.





El ministre d'Afers Exteriors, Jeremy Hunt, ha deixat clar al seu compte de Twitter que donarà suport a Theresa May "aquesta nit", en la qüestió de confiança ". "Donaré suport aquesta nit a Theresa May. Ser primer ministre és la feina més difícil que es pot imaginar avui i l'últim que el país necessita és una llarga i nociva disputa en el lideratge. El Brexit mai no ha sigut fàcil però ella és la millor persona per garantir que realment marxem de la Unió Europea el 29 de març", ha subratllat.





També ha donat suport a May el titular d'Interior, Sajid Javid. "La darrera cosa que el nostre país necessita ara mateix és una elecció en el lideratge del Partit Conservador. Es veurà com equivocat i autoindulgent. La primera ministra té el meu suport i és la primera persona per garantir que deixem la Unió Europea el 29 de març", ha assenyalat.





La cap del Govern britànic també ha sumat el suport del ministre del Govern Local, Habitatge i Comunitats, James Brokenshire. "El meu fort suport a Theresa May per continuar sent líder dels conservadors i primera ministra. Ara no és el moment per aquesta distracció i per més incertesa. Hem de donar suport a la primera ministra per l'interès del nostre país", ha recalcat.