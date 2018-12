Augmenten les plagues de xinxes a Espanya

Les plagues de xinxes han crescut a Espanya pel trànsit de mercaderies i la manca d'inspeccions, segons ha destacat aquest dimecres l'empresa Ezsa de sanitat ambiental i control de plagues en un comunicat.





"Es tracta d'una plaga que estava pràcticament extingida des del 1950", ha comentat el responsable de Sistemes Integrats Ezsa, Ignacio Santamarta, que ha atribuït el seu retorn a la globalització.





"L'increment dels viatges i el turisme, el trànsit de mercaderies i equipatges contaminats, juntament amb la manca d'inspeccions fan de maletes i viatgers el mitjà de transport perfecte per a les xinxes de llit", ha explicat.





Un cop eliminada la plaga de xinxes hi ha moltes possibilitats de tornar a patir una altra, ha dit, i ha recomanat prestar especial atenció a les zones més conflictives: "S'han de revisar bé les robes de llit, capçals i somiers, posant l'accent en hotels i cases de lloguer, on hi ha trànsit de viatgers", afegeix.





L'empresa ha llançat la campanya 'Sense Xinxes' per oferir tractaments gratuïts a entitats sense ànim de lucre fins al 30 d'abril, ha explicat en el comunicat.