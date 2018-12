El Suprem avala la llibertat d'expressió de Rivera en defensa de fills de guàrdies civils

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha arxivat, per no ser els fets "subsumibles en cap tipus penal", una querella presentada per un exmosso d'Esquadra contra el líder de Ciutadans, Albert Rivera, per delicte d'odi relacionat amb un missatge a la xarxa social Twitter en la qual s'al·ludia a mestres catalans que van assenyalar públicament alumnes fills de guàrdies civils.





L'arxiu de la querella, presentada al Suprem donada la condició d'aforat del president de Ciutadans, que és diputat al Congrés, ha comptat amb el vistiplau de la fiscalia de l'alt tribunal, segons recull la sentència donat ha conèixer aquest dimecres.





Les expressions abocades per Rivera en el seu 'tuit', raona l'alt tribunal, "tenen el seu encaix en el marc de la llibertat d'expressió i en conseqüència no són fets constitutius indiciàriament de íl·licit penal".









L'acte denunciat, segons la resolució del Suprem era un "simple comentari de Twitter" fent-se ressò d'una notícia periodística del diari 'El Mundo' titulada 'Els 9 mestres catalans de la infàmia', de la qual Rivera deia "Els mestres separatistes que van assenyalar públicament fills de la Guàrdia Civil a Catalunya. La fiscalia els investiga per delictes d'odi però el Govern d'Espanya diu que no els obrirà expedient. Amb covardia mai es venç al nacionalisme".





Per al Suprem dit comentari "de cap manera pot ser titllat de delictiu, en constituir una simple manifestació del dret fonamental de l'article 20.1 de la Constitució, i en conseqüència es justifica pel valor predominant de la llibertat d'expressió".





Es tracta, afegeix l'acte, d'un representant polític que exercita aquest dret a la llibertat d'expressió "referit a un assumpte d'importància i actualitat". Diu també que el contingut del missatge "no revela caràcter agressiu algun en les seves expressions ni es constata en elles odi quan es refereix a expressions molt genèriques no incardinades en el tipus penal" al·ludit en la querella, que és arxivada.