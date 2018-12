El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha cridat aquest dimecres "feixista" al president de Ciutadans, Albert Rivera, després que aquest es refereixi als independentistes catalans com "colpistes". Les dues paraules seran retirades del Diari de Sessions per ordre de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, per considerar-les un insult.





"De nou anem a exercir un acte d'autodefensa democràtica. És vostè un feixista", ha iniciat Tardà el seu segon torn d'intervenció en el Ple del Congrés sobre Catalunya i el Brexit, en resposta al líder de Ciutadans.





ERC va anunciar fa setmanes que cada vegada que des del PP o Ciutadans li diguessin "colpistes" els titllarien de "feixistes", un advertiment que va portar precisament en l'últim Ple del Congrés de novembre a la presidenta, Ana Pastor, a anunciar que eliminaria tots dos insults del Diari de Sessions.





Tardà ha lamentat haver de definir el líder de Cs com un "feixista" després que el debat sobre Catalunya, tot i que "dur", estigués transcorrent "dins d'uns límits". "Però al final el senyor Rivera ha hagut de dir-ho i ens ha acusat de colpistes. Doncs en autodefensa democràtica, vostè és un feixista", ha insistit.





LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, NO D'INSULT





Davant d'aquest nou desencontre, la presidenta del Congrés ha pres la paraula per confirmar que ordenarien treure del Diari de Sessions tots dos qualificatius. "Hi ha llibertat d'expressió, però no hi ha llibertat d'insult", ha emfatitzat Pastor, incidint en que els "insults" feixista i colpista dirigides a qualsevol membre de la Cambra seran retirades per la seva Presidència.





"Som adults, tots sabem el que és fer bona política i defensar les nostres idees, però el que no es pot permetre és seguir pel mateix camí --ha asseverat--. Els prego que s'atinguin al Reglament de la Cambra ja que la política no és insultar, sinó construir amb la paraula".