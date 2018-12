El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC va presentar aquest dimarts un escrit d'al·legacions a la Fiscalia en què critica que s'està criminalitzant als agents "atès que per part dels seus superiors se'ls està requerint minutes policials referents a les seves actuacions, amb el tal de ser aportades "a les diligències obertes pel ministeri públic per l'actuació de la policia catalana davant talls de carretera dels CDR.





En l'escrit, USPAC considera que "els comandaments van a seguir sense assumir cap responsabilitat, sense defensar les actuacions dels agents que segueixen les seves ordres, i limitant-se a derivar la responsabilitat de l'actuació individual de cada un d'ells".





Indica que les "minutes policials que se'ls està demanant només tenen com a finalitat exculpar la cúpula policial i sobretot als dirigents polítics que utilitzen el cos de Mossos d'Esquadra per interessos partidistes".





USPAC demana comparèixer en les diligències de Fiscalia per garantir el dret de defensa dels agents i declara que no és la primera vegada que es veuen embolicats en aquestes investigacions "que després poden acabar en un procediment penal com a investigats tal com va passar amb els fets esdevinguts l'1-O".





A més, assenyala que el cos policial català està "sotmès al principi estricte i absolut de jerarquia" i demana a Fiscalia que requereixi al Govern les contestacions a les cartes del Govern sobre els mateixos fets abans de prosseguir amb qualsevol tipus d'actuació contra els Mossos.