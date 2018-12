El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que la seva Conselleria "ha iniciat els tràmits per incorporar" en els Pressupostos de la Generalitat de l'any que ve la convocatòria de 750 places de Mossos d'Esquadra.





Ho ha dit en una interpel·lació al ple del Parlament d'aquest dimecres, en el mateix moment en què uns 200 agents dels Mossos convocats per sindicats del cos policial català i el col·lectiu MosS.O.S. estaven tallant la Gran Via de Barcelona en una protesta per les seves condicions laborals.





Buch ha assegurat que 12 de les 15 reivindicacions que han presentat els sindicats dels Mossos d'Esquadra estan "resoltes o en vies de resolució".





Així, ha destacat que queden tres de les demandes pendents d'abordar, encara que afirma que no depenen del Govern ni de la Conselleria d'Interior, sinó d'altres institucions com l'Estat.





Ha sostingut que això demostra que l'acció de la seua Conselleria per resoldre la situació laboral del cos està aconseguint "fets i no paraules".





Dels punts que, segons ell, s'estan resolent, ha assenyalat la proposta per incrementar l'import d'hores extraordinàries en un 32% i que estan avançant en els procediments per rebaixar l'edat de jubilació anticipada dels agents als 59 anys.





Així mateix, Buch ha informat que s'ha fet efectiu el pagament de 3,5 milions d'euros del dispositiu Àgora i de l'últim tram de l'equiparació retributiva pendent de l'acord de 2008.





A més, ha reivindicat que estan atenent les demandes del cos de Bombers de la Generalitat i ha apuntat que dimarts es van reunir amb els representants sindicals i els van proposar l'ingrés de 1.000 nous efectius fins 2022, entre altres mesures.