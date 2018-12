El Govern promet garantir el Consell de Ministres i el dret a protesta

La consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dijous que el pròxim 21 de desembre l'obligació, el desig i el compromís del Govern "és garantir tots els drets": tant el de celebrar la reunió del Consell de Ministres, com el dret a protesta, a la manifestació i el de vaga.





Artadi ha expressat que davant d'aquesta cita "hi ha malestar en una part de la societat catalana" no tant per la reunió en si, sinó per la data escollida.









Ha abundat que aquesta data "per part de la població sona a punt de provocació, perquè és el dia que just farà un any d'unes eleccions imposades per Mariano Rajoy en què l'independentisme va haver de fer una campanya molt complicada amb els líders a la presó i a l'exili ".





Unes eleccions catalanes que, segons ella, "han tingut uns resultats electorals que no s'han pogut implementar per la intervenció dels jutges espanyols", amb quatre intents d'investidura fallits, ha precisat.





Així mateix, ha indicat que segons les seves dades, no es produeix un Consell de Ministres a Barcelona "des de l'època de Franco".





LLOTJA DE MAR





Sobre la ubicació a la Llotja de Mar, al centre de Barcelona, ha dit que segons criteris tècnics "tindria més afectacions a la mobilitat i la normalitat del dia a dia", tenint en compte a més que és l'últim dia escolar a Catalunya.





Ha afegit que en una reunió tècnica dimarts a la Delegació del Govern central a Catalunya, es va expressar que "no era el lloc més idoni per no afectar la normalitat de la vida a Barcelona", però ha postil·lat que segons criteris tècnics i no polítics .





Preguntada sobre si creu que el Govern busca generar alteracions de la vida ciutadana, ha respost: "Esperem que no tinguin la imprudència d'anar per aquest camí".





Sobre si crida els CDR a no boicotejar la presència del Govern a Catalunya, Artadi ha sentenciat: "Fem una crida sempre i a tothom a tenir actituds cíviques i pacífiques, que és la que sempre ha tingut el moviment independentista".





CARTES DEL GOVERN CENTRAL





Sobre les cartes enviades el dilluns per l'executiu de Pedro Sánchez després del tall dels CDR a l'AP-7 i l'aixecament de barreres de peatges durant el pont de la Constitució, ha considerat que "sona molt a una cortina de fum, a una polèmica realitzada a través dels mitjans".





"Si hi ha una preocupació veritable de què passa dissabte, si hi ha una preocupació sincera de què passa el diumenge, no t'esperes al dilluns a fer un contacte epistolar entre governs", ha dit en una entrevista d'Onda Cero.





"Ningú es preocupa en tot el cap de setmana a contactar amb nosaltres, ni tan sols la delegada del Govern central a Catalunya, ni dissabte, ni diumenge, ni dilluns al matí, i dilluns a la tarda ens trobem aquest contacte epistolar ", ha afegit.





PEDRO SÁNCHEZ





Sobre les declaracions de Pedro Sánchez al Congrés en què es va comprometre a complir si els independentistes ofereixen una proposta que compti amb el 75% dels catalans, Artadi ha dit que hi ha un 80% dels catalans que construeix tres consensos: un a contra "de la repressió i a favor de solucions polítiques", un altre en contra de la Monarquia i a favor de la República i un altre que la solució és el referèndum.





Així mateix, sobre la continuïtat de la legislatura, ha afirmat: "No ens sentim en deute amb Pedro Sánchez, ja li vam fer president en col·laboració amb altres partits, ara li toca decidir què vol fer i acabar de decidir si segueix pel camí que marca el PP, Cs i Vox o decideix buscar un altre camí que sigui el camí del diàleg".