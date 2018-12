Tardà, en contra de les protestes del CDR i de la vaga de fam

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha rebutjat aquest dijous les protestes previstes pels Comitès de Defensa de la República (CDR) per al pròxim 21 de desembre, amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, i sobre la vaga de fam que protagonitzen els presos sobiranistes de JxCat ha assenyalat que ERC no la considera "necessària".









"El Govern té tot el dret a fer on li plagui el Consell de Ministres i la ciutadania té tot el dret d'entendre que no és una decisió encertada", ha assegurat en una entrevista a TVE.





En aquest sentit, ha assenyalat que celebrar la reunió ministerial la mateixa jornada que es compleix l'aniversari dels comicis catalans convocats en virtut de l'aplicació del 155 "es pot entendre com una provocació" per alguns sectors.





Si bé, el dirigent d'Esquerra s'ha deslligat de les mobilitzacions previstes pels CDR contra la presència de l'Executiu a Barcelona. "Crec que la República catalana no la construirem amb passamuntanyes. Tenim clar com s'ha d'implementar la República: per acumulació de forces", ha assenyalat.





Sobre l'apel·lació del president de la Generalitat, Quim Torra, al procés d'independència d'Eslovènia, Tardà ha assegurat que el president català va voler expressar la seva admiració per la "adhesió" i la "victòria" eslovena en el referèndum. "Crec que o s'han malinterpretat les seves paraules o no va saber explicar-ho", ha al·legat.





VAGA DE FAM DELS PRESOS





Preguntat per la seva valoració de la vaga de fam dels presos d'JxCat, Tardà ha recalcat que es tracta d'un "toc d'alerta" davant la situació "anòmala", que travessen els presos independentistes.





"Em sap greu pel sacrifici, que la vaga de fam pugui ser un crit d'alarma davant d'aquesta situació és molt lloable. ERC no ho ha fet perquè ha considerat que no era necessari", ha dit.